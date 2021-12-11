Зеленский посетил праздничную церемонию к 30-летию УАФ и поздравил функционеров

Зеленский пожелал отечественному футболу новых побед и подчеркнул, что государство будет поддерживать спортсменов Фото: Андрій Павелко / Facebook

Зеленский пожелал отечественному футболу новых побед и подчеркнул, что государство будет поддерживать спортсменов.

"Мы поздравляем вас с этим праздником. Футболистов, тренеров, врачей, массажистов, администраторов, футбольных функционеров, владельцев и менеджеров футбольных команд, спортивных журналистов, комментаторов и прекрасные голоса, объявляющие счет во время матчей на украинских стадионах. Пусть этот счет всегда будет в вашу пользу", – сказал президент.

Зеленский заявил о желании Украины проводить матчи за Суперкубок УЕФА, указав, что страна имеет успешный опыт организации соревнований такого уровня. Он также сообщил, что в следующем году будет начато строительство учебно-тренировочной базы детских, юношеских и женских сборных команд Украины по футболу.

Как отметил в своем Facebook президент УАФ Павелко, во время мероприятия Зеленский презентовал и сам проект строительства.

"Мы намерены осуществить самую амбициозную мечту украинского футбола – построить тренировочную базу для национальных сборных. Я благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту УЕФА Александеру Чеферину, которые были гостями нашего праздника за то, что благодаря их поддержке работы по строительству комплекса начнутся уже в следующем году! Также спасибо Главе Государства за историческую презентацию этого проекта во время церемонии к 30-летию УАФ!" – написал глава УАФ.

Он добавил, что главным приоритетом для украинского футбола остаются дети.

"Наш неизменный приоритет – это дети. Их массовое вовлечение в спорт и воспитание новых звездных украинских футболистов! Мы продолжаем проекты по развитию футбольной инфраструктуры, поддержке детских и юношеских соревнований. Двигаемся по этому пути вместе с УЕФА, где высоко ценят наши успехи", – подчеркнул Павелко.

Праздничную церемонию к 30-летию УАФ по приглашению Павелко посетили 32 представителя иностранных делегаций, легенды украинского футбола, ветераны, игроки национальной сборной, тренера сборных, команд, детско-юношеских секций, арбитры, представители региональных футбольных ассоциации и другие функционеры разного уровня, отметил глава УАФ.