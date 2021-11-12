Павелко: Аудит УАФ осуществляют компании с мировым именем

"Нас аудируют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst & Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы. С моим приходом мы убрали мелкие компании аудиторов и привлекли большие – BIG 4, которые аудируют ФИФА и УЕФА и имеют возможность сопоставить все наши отчетности. Старое руководство ФФУ настаивало, чтобы были маленькие ручные старые частные компании-аудиторы, которые бы, как и раньше, закрывали какие-то "дыры". Но мое решение было сразу привлечь топ мировых аудиторов", – объяснил глава УАФ.

Он подчеркнул, что перекрыл все офшорные схемы финансирования, которые существовали годами.

"Раньше поступление [денег от УЕФА] было через "Ньюпорт" (офшорную компанию). Мы замкнули все поступления напрямую в УАФ – впервые это сделали. И наша отчетность – она всегда есть на каждом конгрессе. По уставу мы отчитываемся перед делегатами конгресса, и они видят всю отчетность от наших внутренних аудиторов, от внешних аудиторов. И на сегодняшний день никаких не было от них претензий", – заявил Павелко.

Президент Украинской ассоциации футбола сообщил, что УАФ не получает денег из государственного бюджета и за последние пять лет профинансировала национальную сборную по футболу на более чем один миллиард гривен.