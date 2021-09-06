После заявления Шевченко о желании продлить контракт со сборной в сети устроили флешмоб – требуют отставки Павелко

"После Евро 2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезде в Киев мы встретились с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко и я сообщил ему об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро 2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было. 30 числа [июля] контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу", – сказал Шевченко 3 сентября на пресс-конференции.

В комментариях к публикациям официального аккаунта УАФ в Instagram пользователи спрашивают, "почему так поступили с Шевченко", и требуют отставки Павелко, который объяснил уход Шевченко желанием развивать карьеру на клубном уровне.

Скриншот: uafukraine / Instagram



Комментарии сопровождают хештегом #павелкоаут или #pavelkoout.





Скриншот: uafukraine / Instagram

Аналогичные комментарии оставляют в под публикациями на странице УАФ в Facebook.

Скриншот: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

ТСН отмечает, что такие сообщения удаляют модераторы, но их "становится все больше и больше".