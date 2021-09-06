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В УАФ заявили, что посылали Шевченко письма о продлении контракта, на которые он не ответил

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Шевченко никак не сообщил УАФ о намерении продолжить сотрудничество, утверждают в ассоциации
Шевченко никак не сообщил УАФ о намерении продолжить сотрудничество, утверждают в ассоциации
Фото: EPA

В Украинской ассоциации футбола утверждают, что присылали предложение о продлении контракта бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Об этом говорится в заявлении на сайте УАФ 6 сентября.

Там пояснили, что исполнительный комитет УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с Шевченко и его штабом по декабрь 2022 года. В то же время по инициативе Шевченко контракт предусматривал разделение в части срока действия: до 30 июля 2021-го плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

"Учитывая то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года", – заявили в ассоциации.

Отмечается, что это письмо отправили по почте на адрес Шевченко, который он указал в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также по электронной почте его уполномоченному представителю, представлявшему интересы Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него УАФ так и не получила и начала переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной.

Кроме того, генсек УАФ Юрий Записоцкий сообщил, что в день окончания первой части контракта, 30 июля, говорил с Шевченко по телефону.

"Сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ [Андрея Павелко] о том, что между ними 2-го либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением", – говорит Записоцкий.

Однако, по словам генсека УАФ, ассоциация не получила какого-либо документа от штаба Шевченко, который подтверждал бы его намерение продолжить сотрудничество.

Записоцкий также отметил, что УАФ не предлагала уменьшать зарплату Шевченко.

"Было намерение проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частями выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро 2024", – сказал он.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 4 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. Он пояснил, что контракт был составлен с разделением срока, потому что он хотел "подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт".

Теги: футбол, сборная Украины, Андрей Павелко, тренер, футболист Андрей Шевченко, УАФ, сотрудничество, Юрий Записоцкий
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