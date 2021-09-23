УАФ оштрафовал "Динамо" на 500 тыс. грн за поведение болельщиков

"Контрольно-дисциплинарный комитет обязал провести следующие два домашних матча УПЛ с частично закрытыми секторами (№41 и №43), оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн и применил санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ 2021/2022", – отметили в сообщении.
КДК также отстранил футболиста ФК "Минай" (Ужгород) Евгения Селезнева за неприличный жест во время матча с "Ворсклой" (Полтава), который состоялся 19 сентября 2021-го, на два матча.
Матч "Динамо" – "Александрия" завершился со счетом 1:0.
Болельщики киевского клуба 18 сентября зажгли пиротехнические средства в секторе №41. Болельщики соседнего сектора сделали замечание.
"В ответ на такую просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в том числе телезрителей", – сообщила пресс-служба клуба 19 сентября.
В ФК добавили, что нарушители были идентифицированы и задержаны.