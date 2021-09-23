УАФ оштрафовал "Динамо" на 500 тыс. грн за поведение болельщиков

"Контрольно-дисциплинарный комитет обязал провести следующие два домашних матча УПЛ с частично закрытыми секторами (№41 и №43), оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн и применил санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ 2021/2022", – отметили в сообщении.

КДК также отстранил футболиста ФК "Минай" (Ужгород) Евгения Селезнева за неприличный жест во время матча с "Ворсклой" (Полтава), который состоялся 19 сентября 2021-го, на два матча.

Матч "Динамо" – "Александрия" завершился со счетом 1:0.