В деле о строительстве УАФ футбольных полей для детей предъявлен ряд подозрений

"Предъявлено более шести подозрений лицам. Первое – аффилированных структур УАФ, это ООО "ФФУ Продакшн" (подозрение существует, меры пресечения существуют). Еще пять подозрений – тем лицам, которые делали проекты и завышали стоимость строительных работ", – сказал он.
Нардеп считает, что дело движется "благодаря Офису генерального прокурора и самому генеральному прокурору".
"Интер" ссылается на определение Печерского райсуда Киева, который 5 ноября "установил достаточность доказательств для сообщения о подозрении генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и бывшему директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Окунскому".
Им инкриминируют пособничество в завладении средств УАФ при закупке через оффшорную компанию S.D.T. FZE оборудования для завода "ФФУ Продакшн" на сумму более 26 млн грн.
Президент Ассоциации футбола города Киева Игорь Кочетов рассказал, что он как представитель потерпевшей стороны ознакомился с материалами уголовного производства.
"Нам стало удивительно, как при наличии таких доказательств, которые непосредственно указывают на причастность руководства УАФ к совершению преступлений они до сих пор остаются будто неприкасаемыми. А потому мы и обратились с соответствующей жалобой в суд", – сказал он.
Журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") в октябре 2018 года сообщили, что глава УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T. FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.
В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.
Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.
В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.