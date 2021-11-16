В деле о строительстве УАФ футбольных полей для детей предъявлен ряд подозрений

"Предъявлено более шести подозрений лицам. Первое – аффилированных структур УАФ, это ООО "ФФУ Продакшн" (подозрение существует, меры пресечения существуют). Еще пять подозрений – тем лицам, которые делали проекты и завышали стоимость строительных работ", – сказал он.

Нардеп считает, что дело движется "благодаря Офису генерального прокурора и самому генеральному прокурору".

"Интер" ссылается на определение Печерского райсуда Киева, который 5 ноября "установил достаточность доказательств для сообщения о подозрении генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и бывшему директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Окунскому".

Им инкриминируют пособничество в завладении средств УАФ при закупке через оффшорную компанию S.D.T. FZE оборудования для завода "ФФУ Продакшн" на сумму более 26 млн грн.

Президент Ассоциации футбола города Киева Игорь Кочетов рассказал, что он как представитель потерпевшей стороны ознакомился с материалами уголовного производства.

"Нам стало удивительно, как при наличии таких доказательств, которые непосредственно указывают на причастность руководства УАФ к совершению преступлений они до сих пор остаются будто неприкасаемыми. А потому мы и обратились с соответствующей жалобой в суд", – сказал он.