ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В деле о строительстве УАФ футбольных полей для детей предъявлен ряд подозрений

В истории со злоупотреблениями замешана УАФ
В истории со злоупотреблениями замешана УАФ
Фото: Українська Асоціація Футболу УАФ / Facebook

В рамках расследования возможных злоупотреблений Украинской ассоциации футбола (УАФ, до 2019 года – Федерация футбола Украины, ФФУ) при строительстве футбольных полей в Украине предъявлено шесть подозрений. Об этом телеканалу "Интер" сообщил 15 ноября заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Мамка.

"Предъявлено более шести подозрений лицам. Первое – аффилированных структур УАФ, это ООО "ФФУ Продакшн" (подозрение существует, меры пресечения существуют). Еще пять подозрений – тем лицам, которые делали проекты и завышали стоимость строительных работ", – сказал он.

Нардеп считает, что дело движется "благодаря Офису генерального прокурора и самому генеральному прокурору".

"Интер" ссылается на определение Печерского райсуда Киева, который 5 ноября "установил достаточность доказательств для сообщения о подозрении генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому и бывшему директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Окунскому".

Им инкриминируют пособничество в завладении средств УАФ при закупке через оффшорную компанию S.D.T. FZE оборудования для завода "ФФУ Продакшн" на сумму более 26 млн грн.

Президент Ассоциации футбола города Киева Игорь Кочетов рассказал, что он как представитель потерпевшей стороны ознакомился с материалами уголовного производства.

"Нам стало удивительно, как при наличии таких доказательств, которые непосредственно указывают на причастность руководства УАФ к совершению преступлений они до сих пор остаются будто неприкасаемыми. А потому мы и обратились с соответствующей жалобой в суд", – сказал он.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") в октябре 2018 года сообщили, что глава УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T. FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.

Теги: футбол, ФФУ, расследование, офшор, Григорий Мамка, подозрение, суд, УАФ, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А где же мамины груди?" Горбунов показала, как кормит маленького сына без Осадчей
"А где же мамины груди?" Горбунов показала, как кормит маленького сына без Осадчей
"Зеленоглазая красавица". 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
"Зеленоглазая красавица". 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"
"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"
"Мадонна сделала это первой". Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро
"Мадонна сделала это первой". Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (200523)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (121124)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (47624)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (44694)
5
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (44111)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (29380)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (29126)
8
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (27810)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS