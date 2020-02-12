Завод по производству покрытия для футбольных полей в Мартусовке перерабатывает бюджетные деньги в активы властителей отечественного футбола

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Завод по производству покрытия? Завод по переработке денег!

В кои-то веки, а точнее, второй или третий раз в истории завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Мартусовке гостеприимно распахнул двери, ворота и шлагбаумы. На сей раз демонстрация работы была произведена для участников временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, занимающихся – сами знаете, каким делом. Станки вертелись и шумели, челноки и нитки сновали туда-сюда, и сам Олег Протасов рассказывал, насколько все круто и положено процветающему предприятию с востребованной продукцией.

Надо сказать, в ФФУ/УАФ вопрос задействования культовых фигур отечественного футбола за не слишком умеренную плату в 400–700 тыс. грн в месяц сумели поставить на поток – мои аплодисменты. Как говорил герой одного мюзикла, вор Мекки-Нож: "Нас, мелких кустарей, вытесняют крупные предприниматели. Что такое фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах?.." Что ж, одной из целей потемкинской деревни под условным названием "уникальный завод" как раз и была выплата преданным сторонникам внушительных вознаграждений. Вот он и пыхтит, бедняга, трясясь всеми сочленениями.

Наверное, есть смысл в свете последних событий повторить некоторые очевидные моменты. Февральские тезисы. Нечто вроде прямого обращения к участникам ВСК ВР – авось, это хоть чем-то им поможет не отвлекаться на экскурсии и бить не в бровь, а в глаз. Извините, список вопросов накопился довольно объемистый.

1. Это специально для комиссии устроили подобный спектакль? Или завод работает так ежедневно? Если мы без предупреждения приедем в любой другой день, завод будет работать? Ага, говорите, будет работать, а почему журналисты говорят, что завод не работает? Довелось посмотреть видеоматериалы журналистского расследования, как журналисты несколько раз приезжали на завод, а охранник несколько дней им рассказывал, что на заводе никого нет. Это ложь? Журналисты лгут?

2. Какое количество продукции завод изготовил за весь период деятельности? Сколько выпускается в среднем за год, месяц, день? Для скольких примерно футбольных полей и каких размеров?

3. Какое количество продукции продано за весь период? Сколько приблизительно реализуется за год, месяц?

4. Сколько сырья закуплено и сколько затрачено? У какого поставщика? Правда ли, что сырье закупалось через эмиратскую фирму СТД? Почему?

5. Какова себестоимость искусственного покрытия для футбольного поля? Смотрите, как странно получается. По вашим данным (сметчица Лавровская), эта себестоимость составляет 336,59 грн (€12,7) за 1 м². А это на €4 дороже, чем стоимость искусственной травы "Политан". В чем тут дело?

6. По какой цене отпускаете? У нас такие данные. 499 грн (€18,83), согласно актам выполненных работ по Киеву, но есть и другая цифра – 631,95 грн (€23,84) за 1 м². Согласно расчетам в документах из электронной переписки.

7. Дороже ли искусственная трава от "ФФУ Продакшн", чем аналоги от европейских производителей? Почему? Как, "не дороже"? А вот Генеральная прокуратура на прошлом заседании комиссии сообщила, что ваша искусственная трава почему-то обладает стоимостью, завышенной на 34% по сравнению с аналогами, и отсюда вытекают убытки для государства на сумму 9 420 499,28 грн. Стало быть, судебные эксперты тоже врут? Или кто здесь вообще врет?

8. Какова стоимость искусственного покрытия у "Политана", по технологии которого производится искусственная трава "ФФУ Продакшн"? Подсказка. Стоимость покрытия "Политан" – €8,5 (225,25 грн) за 1 м². Источник информации – опубликованная переписка из электронной почты генсека ФФУ/УАФ Записоцкого, достоверность подтверждена.

9. Правда ли, что в апреле 2017 года, как раз перед выделением бюджетных средств на строительство футбольных полей, переговоры с "Политаном" велись о закупке искусственного покрытия по следующим ценам: €10,68 за 1 м² с наценкой 0% (включая доставку в Украину), с наценкой в 10% – €11,53, 20% – €12,38, 30% – €13,23? Снова неправда? А опубликованная электронная переписка Записоцкого, опять-таки, подтверждает эту информацию.

И наконец, главное. Ваше же дочернее предприятие "Спорттехнология" приобрело у "Политана" покрытие в мае и октябре 2017 года – опять-таки, перед выделением бюджетных средств – по цене €8,5 (225,93 грн) ровно на 72 поля размером 42х22?

10. Как вы считаете, не лучше ли было использовать значительно более дешевое и значительно более качественное покрытие производства немецкого завода "Политан" и для строительства футбольных полей за государственные средства?

11. Какое покрытие ООО "ФФУ Продакшн" и ООО "Спорттехнология" использовали при строительстве 66 футбольных полей в Киеве – собственного производства или "Политана"?

12. Сколько фактически завод заработал на бюджетной программе? Подсказка. Согласно опубликованной переписке, только на продаже искусственного покрытия завод заработал 77 117 967 грн.

13. Возникает общий вопрос: зачем строили и запускали завод, если себестоимость покрытия, которое он производит, на €4 выше, чем коммерческая цена качественного немецкого покрытия, и на €2 выше, чем цена покрытия "Политан" уже с доставкой в Украину?

Коммерческая же цена покрытия "ФФУ Продакшн" фактически выше, чем уже доставленный в Украину "Политан", более чем в два раза! При том, что заведомо хуже по качеству (будучи как минимум не сертифицированным). Объясните, пожалуйста: как нормального человека можно без применения силовых методов убедить покупать вдвое более дорогую продукцию, еще и ниже качеством?!

14. На каких расчетах основывалось руководство УАФ, рекламируя завод и вещая, что, конечно, покрытие собственного производства будет значительно дешевле? В результате-то получается, что оно чуть ли не вдвое дороже и хуже по качеству!

15. Насколько завод рентабелен? Каковы оборот/прибыль завода за весь период работы, год, месяц?

16. Какова численность рабочих завода? Какой у них график работы?

17. Какая зарплата у рабочих? Сколько всего в месяц завод расходует на заработную плату своих сотрудников?

18. Завод арендует помещение или это собственность завода?

19. С кем подписан договор аренды? Какова арендная плата?

20. Почему "ФФУ Продакшн", которое вело переговоры с поставщиками о закупке оборудования для завода напрямую, в итоге закупило оборудование через эмиратскую фирму СТД с 20-процентной наценкой? Связано ли это с тем, что СТД была подконтрольна ФФУ через директора "ФФУ Продакшн" Окунского? Или же с теплой встречей самого Павелко с шейхом – директором СТД, фото с которым побывало на страницах СМИ всего мира?

21. Если вы утверждаете, что таково было требование фирмы "Политан", то почему "Политан" ответил журналистам, что ничего подобного не требовал? Если все обстоит так, как вы рассказываете, то что же тогда так обеспокоило прокуратуру города Ингольштадт, Германия, которая расследует махинации руководства ФФУ и Роба Веннекера?

22. Подписано ли с "Политаном" лицензионное соглашение? Если его нет, то вы нарушаете права "Политана", фактически воруя у них технологию и производя продукцию по их технологии, но без их разрешения?

Напоминаю также, что главным во всей этой истории было и остается одно. Никто не против футбольных площадок как таковых. А вот футбольных площадок по завышенной цене – против. Категорически против. Яростно против! Вопрос ведь в том, чтобы на любом хорошем деле не нагревали руки недобросовестные, вороватые личности – что со всей очевидностью произошло у нас в стране усилиями двуличного (глава ФФУ / глава бюджетного комитета ВР) Андрея Павелко и его присных.

"Уникальный", как его позиционируют рекламисты из УАФ, завод в Мартусовке и вправду уникален. Он использует доступное сырье – средства государственного и местных бюджетов – и эффектно перерабатывает его в заоблачные зарплаты обитателей Дома футбола и некие неучтенные активы, также неизменно оседающие в карманах властителей отечественного футбола.

Клубок этот кажется сложным только на первый взгляд. Точнее, сложность его вовсе не в хитросплетениях нитей. Сложность исключительно в наличии доброй воли, которой необходимо пробивать и сдвигать различные крыши и круговые поруки:

задать конкретные вопросы;

не позволить юлить при ответах на них;

и каждое слово в этих ответах проверять документами и экспертизами.

Разумеется, это не только и не столько о депутатах – членах ВСК. Это прежде всего пишется и адресуется правоохранительным органам, Офису генерального прокурора, от которого хотелось бы увидеть конкретные и непредвзятые действия.

Как бы P.S. Да что мы все о заводе да о заводе, не на нем одном свет клином сошелся. У них ведь в Доме футболе дивный аромат по всем коридорам и кабинетам – стойкий такой, неизбывный, неубиенный запах кофе и чая. Правда, почему-то портянками отдает – потому что и тут афера налицо, самого-то чая никто не видел…

Вот же самый простой и быстрый способ реально вернуть реальные деньги – все-таки прояснить, кто, куда и зачем переводил деньги ФФУ, предназначенные на закупку такого "стратегического сырья", как чай, кофе и морепродукты. Тоннами! Десятками тонн! И где эта самая продукция, в каких желудках якобы покоится.

Если вспомнить историю, то "Бостонское чаепитие" послужило началом к созданию сильнейшего государства в мире. Не пора ли, уважаемые депутаты, устроить "Чаепитие киевское"? А хоть бы и без малого четверть тысячи лет спустя?!

Источник: "ГОРДОН"