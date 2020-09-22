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В ГБР сменился и.о. директора

Вместо Александра Соколова исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований Украины будет Алексей Сухачев.

Сухачев стал временным руководителем ГБР
Сухачев стал временным руководителем ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев будет исполнять обязанности главы ведомства. Информация об этом 21 сентября появилась на сайте ГБР.

Уроженец Харькова Сухачев в августе был назначен замдиректора бюро. Ранее он служил в СБУ, Службе внешней разведке, был заместителем начальника одного из департаментов Генеральной прокуратуры.

Александр Соколов, исполнявший обязанности директора ГБР, перешел на должность замдиректора.

Полноценного руководителя в бюро нет с 17 марта, когда главу ведомства Ирину Венедиктову назначили генпрокурором.

Соколов, ставший в тот день и.о. директора, говорил, что спустя 60 дней должен будет уступить должность первому замдиректора Александру Бабикову, если не будут назначены другие заместители. Однако Бабиков, который, по заключению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, работает в условиях конфликта интересов, так и не стал временным руководителем ГБР.

Государственное бюро расследований начало свою деятельность 27 ноября 2018 года.

Теги: Александр Соколов, ГБР, Александр Бабиков, Алексей Сухачев
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