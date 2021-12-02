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Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных

 
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Гордон: В отличие от них, я фигура постоянная. А они временные. Они у меня перед глазами мелькали в течение 30 лет и пропадали. Пропадут и эти
Гордон: В отличие от них, я фигура постоянная. А они временные. Они у меня перед глазами мелькали в течение 30 лет и пропадали. Пропадут и эти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На прошлой неделе я впервые публично рассказал, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском и больше не связываю с его именем трансформацию нашей страны. Я честно сказал, что очень уважаю талантливого артиста Зеленского, агитировал за кандидата в президенты Зеленского в 2019 году и, если вернуть время назад, опять отдал бы за него свой голос, потому что тогда альтернативы не было. Но я больше не верю, что у него что-то получится. Что же после этого началось! Мои страницы в соцсетях атаковали боты, мне писали оскорбления и обвиняли в сотрудничестве с бизнесменом Ринатом Ахметовым, мне поступила информация, что популярные Telegram-каналы получили заказ "мочить" Гордона, а Офис генпрокурора уже ищет на меня компромат. В эфире программы "Час Голованова", которая вышла 30 ноября на телеканале "Украина 24", я еще раз подробно рассказал, с чем связано мое сегодняшнее отношение к Зеленскому, и ответил на все критические замечания в мой адрес.

Я президенту больше не верю. Он врет на каждом шагу

В падении рейтинга президента виноват сам президент. Он методично рушит свой рейтинг. Рейтинг падает только "благодаря" президенту – его поведению и риторике. Последняя его пресс-конференция это подтверждает. Я только сейчас отхожу... Знаете, меня взять или пронять чем-то трудно, но то состояние, которое я испытал, наблюдая за пресс-конференцией Зеленского, – это кошмар. Я расстроился неописуемо. Было настолько горько и пусто на душе, что я слов не могу подобрать, чтобы охарактеризовать свои ощущения.

Я расстраиваюсь за себя. Потому что врет он, а расстраиваюсь я. Я смотрел эту пресс-конференцию, и мне было так жалко – его, себя, нас всех. Вранье это слушать – плохо. Агрессия от него какая-то исходила временами – плохо. Врал несколько раз в разных эпизодах. Потом это все люди опровергали. Какой-то неубедительный, метущийся какой-то. Тон неправильный выбран с журналистами. Не надо так с журналистами разговаривать! Такое ощущение, что ему сказали: "Компромат на [главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия] Бутусова такой – говори это. Компромат на [телеведущего Савика] Шустера такой – говори это". Что это за разговор?

Почему Владимир Александрович обиделся на мою фразу о том, что он не должен идти в президенты? Он действительно не должен. И объясню почему. Мне в Офисе президента сказали, что перед пресс-конференцией пиарщики ему строго-настрого говорили: "Не упоминай Гордона! Упомянув Гордона, ты его подымешь. Не подымай его, пожалуйста. Фамилию эту забудь!" Но Зеленский не удержался, один раз упомянул. Я считаю, что он не должен идти на второй срок. Это моя точка зрения. Не должен, потому что у него не получается первый. Мы это уже видим. Но это не главное. Он давал обещание перед тем, как шел в президенты. Он сказал: "Я иду на один срок". Это же не я сказал, а он. Дал обещание – выполняй, дал слово – держи. Что тут нового я сказал? Не надо на меня обижаться! Надо не идти на второй срок и не допускать даже мысли об этом. И когда тебе задают вопрос: "Вы идете на второй срок?" – надо четко отвечать: "Нет, не иду, потому что я обещал идти на один срок".

Пресс-марафон Зеленский провел 26 ноября, о нем журналистов предупредили за день. Издание "ГОРДОН" не было приглашено на мероприятие. Фото: EPA
Пресс-марафон Зеленский провел 26 ноября, о нем журналистов предупредили за день. Издание "ГОРДОН" не было приглашено на мероприятие. Фото: EPA

В результате что мы добились? Я президенту больше не верю. Он врет на каждом шагу. Как ему можно верить?

Знаете, после моего выступления у Савика Шустера и у вас многие пишут: "А чего вы переобулись? Вы же так топили за Зеленского еще месяц назад, что же сейчас произошло?" Особенно популярен вопрос: "За сколько вас [бизнесмен Ринат] Ахметов купил?" Я хочу ответить на эти вопросы. Хочу рассказать о моей трансформации по отношению к президенту.

Я знал Владимира Зеленского как замечательного, талантливого, хорошего парня. Это человек потрясающего таланта. Человек, заработавший деньги своим трудом и интеллектом, честные деньги, не укравший ничего у государства. Человек, рожденный в прекрасной семье с прекрасными родителями. Человек с потрясающим чувством юмора. Потрясающе легкий, комфортный в общении. Сколько мы с ним общались  он оставлял ощущение праздника. Душевный, прекрасный! Я сделал немало, чтобы убедить его идти в президенты и чтобы он победил. Конечно, это капля в море по сравнению с тем, что украинский народ хотел перемен. Я однозначно понимал, что не должен [пятый президент Петр] Порошенко снова стать президентом, это будет беда для Украины, страшная беда. Я повторю сейчас важную вещь: я по-настоящему счастлив, что президентом Украины стал не Порошенко, а Зеленский, а другой альтернативы тогда не было. Поэтому то, что Зеленский стал президентом Украины, прекрасно, потому что иначе им был бы Порошенко.

А дальше началось... Знаете, я так устроен: когда человека любишь, а вот он – раз! – не то что-то, но ты думаешь: "Ну..." Проглотил. Два проглотил, три, четыре, пять... И дальше ты понимаешь, что все, невозможно. То эта поездка в Оман... Непонятно, чем они там занимались, встречался Зеленский с [секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем] Патрушевым или не встречался? Что это вообще за поездка? Гонишь эти мысли от себя, гонишь: "Какой Володя хороший! Слава богу, что он, а не Порошенко".

Мне один из близких друзей Зеленского сказал: "Он боится сильных людей. Он окружает себя людьми слабее, чтобы на их фоне выглядеть сильнее"

Потом еще один скандал, другой скандал... Потом эти соратники – сборище идиотов рядом. Я же ему в глаза говорил несколько раз и вы, Василий, свидетель этому: "Нельзя держать таких людей!" И называл фамилии. И [народного депутата от "Слуги народа" Николая] Тищенко называл, и [министра юстиции Дениса] Малюську называл, и [министра обороны Андрея] Тарана называл. Воюющая страна, а министр обороны – Таран, который остался еще в том времени, он не современный! Кто-то вообще видел министра обороны хоть раз, чтобы он выступил и что-то сказал? Никто не знает, как он выглядит даже! [Руслан] Хомчак, бывший начальник Генерального штаба [и главнокомандующий Вооруженными силами Украины], с Тараном не разговаривал полгода! В воюющей стране министр обороны не разговаривает с начальником Генерального штаба и они еще судятся! Это в какие ворота? Я же ему говорил, что так не может быть. Я говорил, что министр Малюська производит впечатление психически нездорового человека. Вы, Василий, свидетель. Ребята, я не молчал! Он хихикал в ответ. Да, он впоследствии снял Тарана. Но я даже не хочу говорить, как вообще Таран там оказался. Это так уменьшит президента!

Мне один из близких друзей Зеленского сказал перед вторым туром: "Дим, ты не понимаешь. Он боится сильных людей. Он окружает себя людьми слабее, чтобы на их фоне выглядеть сильнее". Я ответил: "Да перестань! Не хочу слышать". Мне [бывший руководитель военной разведки, экс-глава СБУ] Игорь Петрович Смешко говорил: "Дмитрий Ильич, ну не может артист быть президентом. Не может! Вы же, когда в самолет садитесь, хотите, чтобы за штурвалом пилот сидел. Хотите, артиста посадите за штурвал самолета! А чего вы так не делаете?" Я ответил: "Да, он неопытный, но он хороший человек, он окружит себя профессионалами, и они его поднимут на новую высоту". Игорь Петрович грустно на меня смотрел, он видел, что я влюблен в Зеленского, и потому не переубеждал.

Дальше пошли другие звонки... Я вам впервые скажу: он меня предал в ситуации с [бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем] Гиркиным [интервью с которым я записал в 2020 году]. Меня лично предал! Потому что Владимир Александрович знал о готовящейся спецоперации по Гиркину за месяц или полтора до проведения интервью. Он лично знал. Ему лично доложил [тогдашний начальник военной разведки] Василий Бурба. Как я уже говорил несколько раз, это была спецоперация, которую осуществляли совместно Главное управление военной разведки и Генеральная прокуратура. Вы что, думаете, это шутки были? А когда дошло до дела, Владимир Александрович спрятался. То ли испугался [президента РФ Владимира] Путина... Я не знаю почему. Он начал говорить: "А пусть Дима не говорит, что со спецслужбами. А пусть скажет, что с ветеранами спецслужб. А пусть скажет, что с юристами..." Уполз в раковину! Когда надо было сказать: "Да, я был в курсе". Чего он так не сказал? Что тут такого? Мы на государство работали! А когда дело дошло до серьезного разговора, он передал: "Завтра на пресс-конференции я дам понять всем, что я в курсе". И что он сказал? Это было в худших традициях "Квартала 95". "Квартал 95" лучше шутил. Когда мне дали слово, он сказал: "Наш спецагент, как мне доложили. Га-га-га". Я эту ситуацию проглотил. Почему? Ну было неудобно, я же его так люблю... Что, мне это все рассказывать? Это я сейчас рассказываю, и то не все... Это еще одно предательство... Он предатель. Так, как он предал меня, он предаст всех остальных.

Гордон рассказал, почему его отношения к Зеленскому поменялось. Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube
Гордон рассказал, почему его отношение к Зеленскому поменялось. Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Потом ситуация с вагнеровцами начинается... Я-то ее знаю. Я ее знал еще тогда. Ребята, там предательство. И он опять в раковину уполз: я не я, и хата не моя. И по-глупому врет. Опять по-глупому!

А заявление [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила] Саакашвили, что $37 млрд в год тырят из бюджета! Где президент? Он должен сказать, это правда или нет!

Сколько же я бился с этими контрабандистами! Вы же помните, я из эфира в эфир говорил, что воруют $3 млрд в год на таможне. Наконец санкции ввели! Но не против тех и не те санкции... Зеленский говорил, мол, 300 млрд грн скоро увидим в бюджете. Я жду конца года. Хочу видеть 300 млрд грн в бюджете, оттого что контрабанды нет... Вы действительно в это верите? Да все есть! Коррупция страшная! А кто крышует ее? Уж не они ли сами? Вопрос.

А расследование "Украинской правды" о полетах на юбилей Андрея Ермака на государственных вертолетах! В Эстонии экс-министра образования Майлис Репс обвинили в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Прокуратура официально предъявила ей обвинение. В чем ее обвиняют? В данных следствия говорится, что Репс поручала сотрудникам обязанности, связанные с уходом за ее детьми, а также отмечала свой день рождения в здании ведомства. Еще Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства министерства кофеварки, которую она использовала у себя дома. Мне пишет человек: "Нищеброды!" У нас президент на государственных вертолетах летает день рождения своего клерка праздновать. А тут какая-то, сука, кофеварка! Ну что взять с этих европейцев? И, кстати, по поводу Андрея Борисовича Ермака, которого я считаю очень умным человеком. Андрей Борисович – руководитель Офиса президента. Это человек, который должен обеспечивать работу Офиса президента, руководить канцелярией. А он у нас руководит всей страной. Но мы же его не избирали руководить страной, при всем уважении к нему. Его назначили руководить канцелярией, а он руководит всеми: премьер-министром, парламентом. Что это такое?

Когда в прошлом году Илларионов сказал: "Зеленский – все", я, простите, Андрей Николаевич, подумал: выжил из ума

Ситуация с вагнеровцами и поведение Зеленского сейчас меня выбили из колеи и подвели черту. "Дальше, – сказал себе я, – ты не имеешь права поддерживать его публично. И ты должен об этом сказать". Он идет по пути падения. Иначе потом скажут: "А чего ты его поддерживал?" Слушайте, я его честно поддерживал два с половиной года, я не говорил какие-то вещи, надеялся на него.

Я брал интервью у [российского экономиста Андрея] Илларионова год или полтора назад. Я в эйфории от Владимира Александровича. Любимый президент! И вдруг с мрачным видом Илларионов, который понимает в политике намного больше меня, говорит: "Зеленский – все". Я переспрашиваю: "Что?" – "Все. Зеленский – все. Он уже не будет проводить реформы. Реформы проводят в первый год. Раз он их не провел и даже не пытался, ничего уже не будет". Простите, Андрей Николаевич, но я тогда подумал: выжил из ума. На моего любимого президента такое говорить! Я хочу извиниться перед ним. Он был прав. Я подтверждаю: Зеленский – все. Мне очень обидно это говорить. Потому что я сейчас говорю не о нем, я говорю о себе. Потому что я в плохом свете. Мне обидно, мне стыдно, мне больно. Но это жизнь и это правда.

ВИДЕО
Фрагмент интервью Гордона с Илларионовым, 2020 год. Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Теперь по поводу его прихлебателей. После моих заявлений всполошились прихлебатели президента. Во-первых, я не думал, что у Владимира Александровича есть боты. Думал, что боты – это прерогатива Порошенко. Но налетели боты! "Подонок", "сволочь" и так далее. Ну а любимый вопрос: "Сколько тебе платит Ахметов?" Причем я открываю профили тех, кто пишет: одна публикация, три друга, портретов нет... Чистые боты! Причем примитивные.

О том, сколько мне платит Ахметов. Если кто не знает: я – мультимиллионер. Чтобы было понятно: мультимиллионер – это человек, у которого есть десятки миллионов долларов. Перед вами человек, который имеет десятки миллионов долларов. Все они задекларированы, все они работают в Украине. В отличие от президента Зеленского, у меня никогда не было офшоров. Я даже не понимаю, что это такое. Все мои деньги находятся в Украине, потому что я в свою страну верю. А теперь смотрите: что мне, мультимиллионеру, может предложить миллиардер Ахметов? Или не Ахметов, а кто-то другой. Когда у тебя столько денег, плюс-минус столько-то там не имеет, ребята, никакого значения. У тебя другая философия и другое отношение к жизни. Моя философия: деньги помогают мне быть независимым. Они мне дают возможность не размениваться на соблазны, идти своим путем и говорить то, что думаешь. Потому что самое большое счастье в жизни каждого человека – это свобода. Свобода слова, свобода высказываний. Поэтому если бы даже Ахметов, на канале которого я выступаю, предложил мне деньги, это унизило бы не только меня, но и его. И у него как у умного человека, уверен, даже мысли такой в голове не было.

Кстати, попутно хочу сказать о Ринате Ахметове. Если бы у Офиса президента было 10% мозгов Рината Ахметова, наша страна намного лучше жила бы. Это я вам точно говорю как человек, который видел лучших людей эпохи.

Идем дальше. В Офисе президента есть целый ряд прихлебателей, которые по команде "фас!" занимаются тем, что на кого пытаются "нагнать". Во-первых, хочу сказать, что "гнать" на меня – это делать для меня радость. Я с большой любовью отношусь к людям, которые про меня пишут и говорят. Причем не имеет значение, хорошо или плохо. Поэтому когда обо мне пишут, даже что-то плохое, я получаю от этого большое удовольствие.

Сейчас Офис президента подтянул себе Сережу Лещенко. Для тех, кто не знает: Сережа Лещенко – это член моего фан-клуба, очень хороший в прошлом журналист. Он был хорошим журналистом, пока не занялся политикой. Мне нравилось, как он работал. Кстати, он был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" с зарплатой 332 тыс. грн в месяц. Я с уважением отношусь к большим зарплатам  я уже об этом говорил. Но наша "Укрзалізниця" разворована! Она в ужасном состоянии. Я провожал папу на поезд. Пожилой человек, почти 85 лет. Я как-то перед этим ездил в поездах то в Винницу, то в Одессу, плевался, дышал запахом туалетов... Ну как-то оно было. А тут более дальнее расстояние. Верхняя подножка в вагон такая, что мне надо напрячься, чтобы на нее встать. А папе 85 лет почти! Пришлось просить открыть соседний вагон, это переходное пространство, папу еле подтянул туда... У него голова закружилась. Вонючий вагон, 50-х годов, наверное, узенький коридор... Это СВ-вагон, но в купе было три полки. Три человека – пройти невозможно, задыхаются... Я проклял все руководство "Укрзалізниці" в этот момент и весь наблюдательный совет. Воруют бабки, скоты, а потом еще что-то пишут.

Мне уже два человека сказали, что им поступили заказы "мочить" Гордона в Telegram-каналах, а ГПУ дали задание собирать порочащие меня данные

Сережа Лещенко был хорошим журналистом. Но потом с ним произошла беда: он поставил себе брекеты и сделал это неудачно. От смещения брекетов туда начала попадать пища, и у него стало плохо пахнуть изо рта. А поскольку он рукой поправлял брекеты, то у него стало плохо пахнуть и от рук. Теперь все, что он говорит, и все, что он пишет, плохо пахнет. И в Офисе президента его стали называть "Дырявый брекет". А чтобы сократить, иногда "Дырявый", а иногда "Брекет". Это цена бывшего хорошего журналиста Сергея Лещенко. Привет ему!

Я оказался очень ценным человеком. Потому что Офис президента получил неограниченный бюджет (наверное, у какого-то олигарха они что-то взяли) на очернение Гордона. Мне уже два человека, среди них наш коллега, сказали, что им поступили заказы "мочить" Гордона в Telegram-каналах. Цена одного поста $3–4 тыс. Я себя зауважал! Кроме того, Генеральной прокуратуре дали задание собирать порочащие Гордона данные. Я хочу сказать тем, кто дает задания, и тем, кто пытается собирать: "Я с 16 лет на виду. Я не скрываю, как я заработал деньги, где я их заработал, где они вложены, что на мне есть. Я полностью задекларирован!" Они меня только в задницу поцеловать могут. Никакого компромата! Ничего! Они могут в тысячный раз написать про то, что я рекламировал золотую пирамиду или работал с ясновидящими. Это уже, по-моему, все знают. Но, ребята, это нормальная история. Ничего придумать не получается, и ходят по кругу.

Я знаю, кто заказывает материалы против меня и расследования. Знаю, кому поручают. Потому что те, кому поручают, приходят ко мне и рассказывают, кто им заказывает. Я хочу предупредить и первых, и вторых. Во-первых, у меня хорошая память. Во-вторых, в отличие от них, я фигура постоянная. А они временные. Они у меня перед глазами мелькали в течение долгих 30 лет и пропадали. Пропадут и эти. Причем им надо бороться за то, чтобы пропасть хоты бы достойно. А пропадут они бесславно, и я в этом им помогу, если они будут что-то заказывать. Я их предупреждаю официально. Если я что-то еще увижу, я про них тоже кое-что закажу. Им будет больно. А я умею делать больно.

Я говорю то, что думаю. У нас существует свобода слова. Я высказываюсь согласно своим ощущениям. Я могу ошибаться – я не категоричен. Где-то я могу перебрать что-то, где-то я могу сказать не так. Но я всегда говорю правду – так, как чувствую и переживаю. Поэтому если вы хотите со мной бороться, вы только меня таким поднимаете. Чем больше вы обо мне говорите, тем больше люди начинают задумываться: "Наверное, он таки правду говорит, если вы с ним так боретесь". Поэтому я желаю им удачи!

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, коррупция, Михаил Саакашвили, Андрей Илларионов, Сергей Лещенко, Игорь Смешко, контрабанда, Игорь Гиркин, Николай Патрушев, Андрей Таранов, свобода слова, Владимир Зеленский, Вагнер, Руслан Хомчак, Николай Тищенко, выборы президента Украины 2019, Офис президента Украины, Василий Бурба, Андрей Ермак, Денис Малюська
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