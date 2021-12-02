Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных

Гордон: В отличие от них, я фигура постоянная. А они временные. Они у меня перед глазами мелькали в течение 30 лет и пропадали. Пропадут и эти Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Я президенту больше не верю. Он врет на каждом шагу

В падении рейтинга президента виноват сам президент. Он методично рушит свой рейтинг. Рейтинг падает только "благодаря" президенту – его поведению и риторике. Последняя его пресс-конференция это подтверждает. Я только сейчас отхожу... Знаете, меня взять или пронять чем-то трудно, но то состояние, которое я испытал, наблюдая за пресс-конференцией Зеленского, – это кошмар. Я расстроился неописуемо. Было настолько горько и пусто на душе, что я слов не могу подобрать, чтобы охарактеризовать свои ощущения.

Я расстраиваюсь за себя. Потому что врет он, а расстраиваюсь я. Я смотрел эту пресс-конференцию, и мне было так жалко – его, себя, нас всех. Вранье это слушать – плохо. Агрессия от него какая-то исходила временами – плохо. Врал несколько раз в разных эпизодах. Потом это все люди опровергали. Какой-то неубедительный, метущийся какой-то. Тон неправильный выбран с журналистами. Не надо так с журналистами разговаривать! Такое ощущение, что ему сказали: "Компромат на [главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия] Бутусова такой – говори это. Компромат на [телеведущего Савика] Шустера такой – говори это". Что это за разговор?

Почему Владимир Александрович обиделся на мою фразу о том, что он не должен идти в президенты? Он действительно не должен. И объясню почему. Мне в Офисе президента сказали, что перед пресс-конференцией пиарщики ему строго-настрого говорили: "Не упоминай Гордона! Упомянув Гордона, ты его подымешь. Не подымай его, пожалуйста. Фамилию эту забудь!" Но Зеленский не удержался, один раз упомянул. Я считаю, что он не должен идти на второй срок. Это моя точка зрения. Не должен, потому что у него не получается первый. Мы это уже видим. Но это не главное. Он давал обещание перед тем, как шел в президенты. Он сказал: "Я иду на один срок". Это же не я сказал, а он. Дал обещание – выполняй, дал слово – держи. Что тут нового я сказал? Не надо на меня обижаться! Надо не идти на второй срок и не допускать даже мысли об этом. И когда тебе задают вопрос: "Вы идете на второй срок?" – надо четко отвечать: "Нет, не иду, потому что я обещал идти на один срок".

Пресс-марафон Зеленский провел 26 ноября, о нем журналистов предупредили за день. Издание "ГОРДОН" не было приглашено на мероприятие. Фото: EPA

В результате что мы добились? Я президенту больше не верю. Он врет на каждом шагу. Как ему можно верить?

Знаете, после моего выступления у Савика Шустера и у вас многие пишут: "А чего вы переобулись? Вы же так топили за Зеленского еще месяц назад, что же сейчас произошло?" Особенно популярен вопрос: "За сколько вас [бизнесмен Ринат] Ахметов купил?" Я хочу ответить на эти вопросы. Хочу рассказать о моей трансформации по отношению к президенту.

Я знал Владимира Зеленского как замечательного, талантливого, хорошего парня. Это человек потрясающего таланта. Человек, заработавший деньги своим трудом и интеллектом, честные деньги, не укравший ничего у государства. Человек, рожденный в прекрасной семье с прекрасными родителями. Человек с потрясающим чувством юмора. Потрясающе легкий, комфортный в общении. Сколько мы с ним общались – он оставлял ощущение праздника. Душевный, прекрасный! Я сделал немало, чтобы убедить его идти в президенты и чтобы он победил. Конечно, это капля в море по сравнению с тем, что украинский народ хотел перемен. Я однозначно понимал, что не должен [пятый президент Петр] Порошенко снова стать президентом, это будет беда для Украины, страшная беда. Я повторю сейчас важную вещь: я по-настоящему счастлив, что президентом Украины стал не Порошенко, а Зеленский, а другой альтернативы тогда не было. Поэтому то, что Зеленский стал президентом Украины, прекрасно, потому что иначе им был бы Порошенко.

А дальше началось... Знаете, я так устроен: когда человека любишь, а вот он – раз! – не то что-то, но ты думаешь: "Ну..." Проглотил. Два проглотил, три, четыре, пять... И дальше ты понимаешь, что все, невозможно. То эта поездка в Оман... Непонятно, чем они там занимались, встречался Зеленский с [секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем] Патрушевым или не встречался? Что это вообще за поездка? Гонишь эти мысли от себя, гонишь: "Какой Володя хороший! Слава богу, что он, а не Порошенко".

Мне один из близких друзей Зеленского сказал: "Он боится сильных людей. Он окружает себя людьми слабее, чтобы на их фоне выглядеть сильнее"

Потом еще один скандал, другой скандал... Потом эти соратники – сборище идиотов рядом. Я же ему в глаза говорил несколько раз и вы, Василий, свидетель этому: "Нельзя держать таких людей!" И называл фамилии. И [народного депутата от "Слуги народа" Николая] Тищенко называл, и [министра юстиции Дениса] Малюську называл, и [министра обороны Андрея] Тарана называл. Воюющая страна, а министр обороны – Таран, который остался еще в том времени, он не современный! Кто-то вообще видел министра обороны хоть раз, чтобы он выступил и что-то сказал? Никто не знает, как он выглядит даже! [Руслан] Хомчак, бывший начальник Генерального штаба [и главнокомандующий Вооруженными силами Украины], с Тараном не разговаривал полгода! В воюющей стране министр обороны не разговаривает с начальником Генерального штаба и они еще судятся! Это в какие ворота? Я же ему говорил, что так не может быть. Я говорил, что министр Малюська производит впечатление психически нездорового человека. Вы, Василий, свидетель. Ребята, я не молчал! Он хихикал в ответ. Да, он впоследствии снял Тарана. Но я даже не хочу говорить, как вообще Таран там оказался. Это так уменьшит президента!

Мне один из близких друзей Зеленского сказал перед вторым туром: "Дим, ты не понимаешь. Он боится сильных людей. Он окружает себя людьми слабее, чтобы на их фоне выглядеть сильнее". Я ответил: "Да перестань! Не хочу слышать". Мне [бывший руководитель военной разведки, экс-глава СБУ] Игорь Петрович Смешко говорил: "Дмитрий Ильич, ну не может артист быть президентом. Не может! Вы же, когда в самолет садитесь, хотите, чтобы за штурвалом пилот сидел. Хотите, артиста посадите за штурвал самолета! А чего вы так не делаете?" Я ответил: "Да, он неопытный, но он хороший человек, он окружит себя профессионалами, и они его поднимут на новую высоту". Игорь Петрович грустно на меня смотрел, он видел, что я влюблен в Зеленского, и потому не переубеждал.

Дальше пошли другие звонки... Я вам впервые скажу: он меня предал в ситуации с [бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем] Гиркиным [интервью с которым я записал в 2020 году]. Меня лично предал! Потому что Владимир Александрович знал о готовящейся спецоперации по Гиркину за месяц или полтора до проведения интервью. Он лично знал. Ему лично доложил [тогдашний начальник военной разведки] Василий Бурба. Как я уже говорил несколько раз, это была спецоперация, которую осуществляли совместно Главное управление военной разведки и Генеральная прокуратура. Вы что, думаете, это шутки были? А когда дошло до дела, Владимир Александрович спрятался. То ли испугался [президента РФ Владимира] Путина... Я не знаю почему. Он начал говорить: "А пусть Дима не говорит, что со спецслужбами. А пусть скажет, что с ветеранами спецслужб. А пусть скажет, что с юристами..." Уполз в раковину! Когда надо было сказать: "Да, я был в курсе". Чего он так не сказал? Что тут такого? Мы на государство работали! А когда дело дошло до серьезного разговора, он передал: "Завтра на пресс-конференции я дам понять всем, что я в курсе". И что он сказал? Это было в худших традициях "Квартала 95". "Квартал 95" лучше шутил. Когда мне дали слово, он сказал: "Наш спецагент, как мне доложили. Га-га-га". Я эту ситуацию проглотил. Почему? Ну было неудобно, я же его так люблю... Что, мне это все рассказывать? Это я сейчас рассказываю, и то не все... Это еще одно предательство... Он предатель. Так, как он предал меня, он предаст всех остальных.

Гордон рассказал, почему его отношение к Зеленскому поменялось. Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Потом ситуация с вагнеровцами начинается... Я-то ее знаю. Я ее знал еще тогда. Ребята, там предательство. И он опять в раковину уполз: я не я, и хата не моя. И по-глупому врет. Опять по-глупому!

А заявление [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила] Саакашвили, что $37 млрд в год тырят из бюджета! Где президент? Он должен сказать, это правда или нет!

Сколько же я бился с этими контрабандистами! Вы же помните, я из эфира в эфир говорил, что воруют $3 млрд в год на таможне. Наконец санкции ввели! Но не против тех и не те санкции... Зеленский говорил, мол, 300 млрд грн скоро увидим в бюджете. Я жду конца года. Хочу видеть 300 млрд грн в бюджете, оттого что контрабанды нет... Вы действительно в это верите? Да все есть! Коррупция страшная! А кто крышует ее? Уж не они ли сами? Вопрос.

А расследование "Украинской правды" о полетах на юбилей Андрея Ермака на государственных вертолетах! В Эстонии экс-министра образования Майлис Репс обвинили в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Прокуратура официально предъявила ей обвинение. В чем ее обвиняют? В данных следствия говорится, что Репс поручала сотрудникам обязанности, связанные с уходом за ее детьми, а также отмечала свой день рождения в здании ведомства. Еще Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства министерства кофеварки, которую она использовала у себя дома. Мне пишет человек: "Нищеброды!" У нас президент на государственных вертолетах летает день рождения своего клерка праздновать. А тут какая-то, сука, кофеварка! Ну что взять с этих европейцев? И, кстати, по поводу Андрея Борисовича Ермака, которого я считаю очень умным человеком. Андрей Борисович – руководитель Офиса президента. Это человек, который должен обеспечивать работу Офиса президента, руководить канцелярией. А он у нас руководит всей страной. Но мы же его не избирали руководить страной, при всем уважении к нему. Его назначили руководить канцелярией, а он руководит всеми: премьер-министром, парламентом. Что это такое?

Когда в прошлом году Илларионов сказал: " Зеленский – все", я, простите, Андрей Николаевич, подумал: выжил из ума

Ситуация с вагнеровцами и поведение Зеленского сейчас меня выбили из колеи и подвели черту. "Дальше, – сказал себе я, – ты не имеешь права поддерживать его публично. И ты должен об этом сказать". Он идет по пути падения. Иначе потом скажут: "А чего ты его поддерживал?" Слушайте, я его честно поддерживал два с половиной года, я не говорил какие-то вещи, надеялся на него.

Я брал интервью у [российского экономиста Андрея] Илларионова год или полтора назад. Я в эйфории от Владимира Александровича. Любимый президент! И вдруг с мрачным видом Илларионов, который понимает в политике намного больше меня, говорит: "Зеленский – все". Я переспрашиваю: "Что?" – "Все. Зеленский – все. Он уже не будет проводить реформы. Реформы проводят в первый год. Раз он их не провел и даже не пытался, ничего уже не будет". Простите, Андрей Николаевич, но я тогда подумал: выжил из ума. На моего любимого президента такое говорить! Я хочу извиниться перед ним. Он был прав. Я подтверждаю: Зеленский – все. Мне очень обидно это говорить. Потому что я сейчас говорю не о нем, я говорю о себе. Потому что я в плохом свете. Мне обидно, мне стыдно, мне больно. Но это жизнь и это правда.

ВИДЕО

Фрагмент интервью Гордона с Илларионовым, 2020 год. Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Теперь по поводу его прихлебателей. После моих заявлений всполошились прихлебатели президента. Во-первых, я не думал, что у Владимира Александровича есть боты. Думал, что боты – это прерогатива Порошенко. Но налетели боты! "Подонок", "сволочь" и так далее. Ну а любимый вопрос: "Сколько тебе платит Ахметов?" Причем я открываю профили тех, кто пишет: одна публикация, три друга, портретов нет... Чистые боты! Причем примитивные.

О том, сколько мне платит Ахметов. Если кто не знает: я – мультимиллионер. Чтобы было понятно: мультимиллионер – это человек, у которого есть десятки миллионов долларов. Перед вами человек, который имеет десятки миллионов долларов. Все они задекларированы, все они работают в Украине. В отличие от президента Зеленского, у меня никогда не было офшоров. Я даже не понимаю, что это такое. Все мои деньги находятся в Украине, потому что я в свою страну верю. А теперь смотрите: что мне, мультимиллионеру, может предложить миллиардер Ахметов? Или не Ахметов, а кто-то другой. Когда у тебя столько денег, плюс-минус столько-то там не имеет, ребята, никакого значения. У тебя другая философия и другое отношение к жизни. Моя философия: деньги помогают мне быть независимым. Они мне дают возможность не размениваться на соблазны, идти своим путем и говорить то, что думаешь. Потому что самое большое счастье в жизни каждого человека – это свобода. Свобода слова, свобода высказываний. Поэтому если бы даже Ахметов, на канале которого я выступаю, предложил мне деньги, это унизило бы не только меня, но и его. И у него как у умного человека, уверен, даже мысли такой в голове не было.

Кстати, попутно хочу сказать о Ринате Ахметове. Если бы у Офиса президента было 10% мозгов Рината Ахметова, наша страна намного лучше жила бы. Это я вам точно говорю как человек, который видел лучших людей эпохи.

Идем дальше. В Офисе президента есть целый ряд прихлебателей, которые по команде "фас!" занимаются тем, что на кого пытаются "нагнать". Во-первых, хочу сказать, что "гнать" на меня – это делать для меня радость. Я с большой любовью отношусь к людям, которые про меня пишут и говорят. Причем не имеет значение, хорошо или плохо. Поэтому когда обо мне пишут, даже что-то плохое, я получаю от этого большое удовольствие.

Сейчас Офис президента подтянул себе Сережу Лещенко. Для тех, кто не знает: Сережа Лещенко – это член моего фан-клуба, очень хороший в прошлом журналист. Он был хорошим журналистом, пока не занялся политикой. Мне нравилось, как он работал. Кстати, он был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" с зарплатой 332 тыс. грн в месяц. Я с уважением отношусь к большим зарплатам – я уже об этом говорил. Но наша "Укрзалізниця" разворована! Она в ужасном состоянии. Я провожал папу на поезд. Пожилой человек, почти 85 лет. Я как-то перед этим ездил в поездах то в Винницу, то в Одессу, плевался, дышал запахом туалетов... Ну как-то оно было. А тут более дальнее расстояние. Верхняя подножка в вагон такая, что мне надо напрячься, чтобы на нее встать. А папе 85 лет почти! Пришлось просить открыть соседний вагон, это переходное пространство, папу еле подтянул туда... У него голова закружилась. Вонючий вагон, 50-х годов, наверное, узенький коридор... Это СВ-вагон, но в купе было три полки. Три человека – пройти невозможно, задыхаются... Я проклял все руководство "Укрзалізниці" в этот момент и весь наблюдательный совет. Воруют бабки, скоты, а потом еще что-то пишут.

Мне уже два человека сказали, что им поступили заказы "мочить" Гордона в Telegram-каналах, а ГПУ дали задание собирать порочащие меня данные

Сережа Лещенко был хорошим журналистом. Но потом с ним произошла беда: он поставил себе брекеты и сделал это неудачно. От смещения брекетов туда начала попадать пища, и у него стало плохо пахнуть изо рта. А поскольку он рукой поправлял брекеты, то у него стало плохо пахнуть и от рук. Теперь все, что он говорит, и все, что он пишет, плохо пахнет. И в Офисе президента его стали называть "Дырявый брекет". А чтобы сократить, иногда "Дырявый", а иногда "Брекет". Это цена бывшего хорошего журналиста Сергея Лещенко. Привет ему!

Я оказался очень ценным человеком. Потому что Офис президента получил неограниченный бюджет (наверное, у какого-то олигарха они что-то взяли) на очернение Гордона. Мне уже два человека, среди них наш коллега, сказали, что им поступили заказы "мочить" Гордона в Telegram-каналах. Цена одного поста – $3–4 тыс. Я себя зауважал! Кроме того, Генеральной прокуратуре дали задание собирать порочащие Гордона данные. Я хочу сказать тем, кто дает задания, и тем, кто пытается собирать: "Я с 16 лет на виду. Я не скрываю, как я заработал деньги, где я их заработал, где они вложены, что на мне есть. Я полностью задекларирован!" Они меня только в задницу поцеловать могут. Никакого компромата! Ничего! Они могут в тысячный раз написать про то, что я рекламировал золотую пирамиду или работал с ясновидящими. Это уже, по-моему, все знают. Но, ребята, это нормальная история. Ничего придумать не получается, и ходят по кругу.

Я знаю, кто заказывает материалы против меня и расследования. Знаю, кому поручают. Потому что те, кому поручают, приходят ко мне и рассказывают, кто им заказывает. Я хочу предупредить и первых, и вторых. Во-первых, у меня хорошая память. Во-вторых, в отличие от них, я фигура постоянная. А они временные. Они у меня перед глазами мелькали в течение долгих 30 лет и пропадали. Пропадут и эти. Причем им надо бороться за то, чтобы пропасть хоты бы достойно. А пропадут они бесславно, и я в этом им помогу, если они будут что-то заказывать. Я их предупреждаю официально. Если я что-то еще увижу, я про них тоже кое-что закажу. Им будет больно. А я умею делать больно.

Я говорю то, что думаю. У нас существует свобода слова. Я высказываюсь согласно своим ощущениям. Я могу ошибаться – я не категоричен. Где-то я могу перебрать что-то, где-то я могу сказать не так. Но я всегда говорю правду – так, как чувствую и переживаю. Поэтому если вы хотите со мной бороться, вы только меня таким поднимаете. Чем больше вы обо мне говорите, тем больше люди начинают задумываться: "Наверное, он таки правду говорит, если вы с ним так боретесь". Поэтому я желаю им удачи!

ВИДЕО