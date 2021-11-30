Экс-министра образования Эстонии обвинили в покупке кофейной машины домой за счет министерства

В прокуратуре утверждают, что, будучи министром, Майлис Репс поручила сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Кроме того, Репс были предъявлены обвинения в незаконном использовании топливной карты министерства образования и науки и в покрытии расходов на проведение своего дня рождения в помещениях ведомства.

Ей также было предъявлено обвинение в мошенничестве. Якобы за счет средств министерства была приобретена кофейная машина, которую Репс использовала у себя дома. Также, отмечают правоохранители, из бюджета министерства оплачивались дорожные расходы члена семьи Репс, транспорт и проживание, выделялись деньги на празднование юбилея политика в одном из ресторанов.

Согласно обвинению, Майлис Репс потратила на свои личные нужды порядка €7500 из бюджета министерства.

Как уточнила журналистам пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас, в понедельник обвинительный акт также был направлен в суд.