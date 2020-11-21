Министр образования Эстонии ушла в отставку после того, как СМИ сообщили, что она на служебной машине возила детей в школу

17 ноября эстонские медиа сообщили, что министр образования страны Майлис Репс отправляла за детьми в школу служебную машину. Министр не отрицала этого и после критики решила уйти в отставку.

Министр образования Эстонии Майлис Репс ушла в отставку после того, как СМИ рассказали, что она на служебной машине отвозила детей в школу и из нее, а также ввозила их на кружки. Об этом она написала в Facebook, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже подписала ее заявление.

"Последняя неделя была самым тяжелым периодом в моей политической карьере. Я оказалась под сильным давлением, чтобы примирить роли министра и матери. Я признаю, что совершала ошибки, и приношу за это свои извинения... Вот почему сегодня я решила уйти с поста министра образования и науки, а также беру на себя политическую ответственность за свои ошибки в совмещении работы и семейной жизни", – написала министр.

Решение об увольнении Репс приняла после того, как издание Õhtuleht 17 ноября опубликовало снимки, на которых ее водитель отвозит детей в школу и забирает их домой или на занятия в кружках. Министра критиковали за то, что она использует деньги налогоплательщиков на собственные нужды.

В своем Facebook Репс подтвердила, что действительно использовала служебную машину для личных нужд. Она отметила, что автомобиль использовался в нерабочее время.

Репс работала министром образования с 2016 года. Она также занимала этот пост в период с 2002-го по 2003 год и с 2005-го по 2007 год. После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата эстонского парламента.