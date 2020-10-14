Говорят на русском и работают за мизерную зарплату. Глава МВД Эстонии выступил против приезда в страну украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал ограничить приток трудовых мигрантов из Украины. Ранее он предлагал отказаться от безвизового въезда украинцев в страну.

Министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме заявил в интервью "Немецкой волне", которое вышло 14 октября, что не одобряет массовую трудовую миграцию из Украины.

По его словам, украинцы несут угрозу эстонскому языку, поскольку общаются на русском, пополняя русскоязычное население Эстонии. Он отметил, что нельзя сравнивать ситуацию в Эстонии с Литвой, где к притоку украинских трудовых мигрантов относятся положительно.

"Ситуация во всех трех балтийских странах очень разная по этническому составу. В Эстонии где-то 25% людей, которые пользуются в основном русским языком. В Латвии таких людей около 40%, в Литве – 15%. Поэтому здесь надо смотреть на то, почему в Литве говорят: "Пусть приезжают". Там нет той ситуации, что литовский язык может через некоторое время оказаться в меньшинстве. У нас и в Латвии такая опасность существует", – заявил министр.

Еще одна причина, по которой следует ограничить въезд работников из Украины, – демпинг на рынке труда, считает Хельме.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные деньги", – пояснил чиновник.

В сентябре 2019 года Хельме предлагал отменить безвизовый въезд для граждан Украины. В 2020-м он сопротивлялся приглашению украинских работников для уборки урожая клубники, которая перезревала, что грозило убытками фермерам.