ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отравление Навального, судьба Лукашенко, Хабаровск, Зеленский – все. Интервью Гордона с Илларионовым. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Программу записали 23 августа в Киеве. Во время интервью Илларионов говорил о протестах в Беларуси, о будущем ее президента Александра Лукашенко и о том, будет ли Россия вмешиваться в ситуацию в соседней стране, о протестах в Хабаровске, отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, президенте Украины Владимире Зеленском и его предвыборных обещаниях, а также о контрреволюции в США и скандале с задержанием вагнеровцев в Минске.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Андрей Илларионов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального
  "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального G
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину G
Владимир ПОПОВ
  Сущенко: В камере ночью был ад
  Сущенко: В камере ночью был ад G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS