Илларионов: Угроза оккупации Беларуси Россией реальна

Сейчас для Беларуси существует угроза интервенции со стороны России. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский экономист, бывший советник президента РФ Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Угроза оккупации реальна. Так же, как эти угрозы были реальны для Украины. Они были не только реальны, но и реализовались в Крыму и на Донбассе. Такого рода угрозы для Беларуси являются абсолютно реальными и касаются, возможно, не только восточных областей, но и всей Беларуси. Мы не имеем права быть слепыми! Задача гражданского движения и народа Беларуси всегда была двоякой: создание свободного, демократического государства, свержение диктатуры и одновременно обеспечение суверенитета и независимости Беларуси прежде всего от своего восточного соседа. Это две задачи неразрывные. Так получилось, что сейчас эти задачи оказались практически совмещены во времени. Но сейчас первая задача – Лукашенко должен уйти", – сказал Илларионов.

По его словам, белорусской нации после ухода Лукашенко придется решать другую проблему – отстаивать свою независимость и суверенитет.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с так называемой победой на выборах.

"Мы видим своеобразный авторитарный интернационал, интернационал авторитарных лидеров, которые поддерживают друг друга… Так же, как Путин поддерживал и поддерживает [Башара] Асада в Сирии. Так же, как они поддерживают еще одного диктатора в Венесуэле… Это интернационал диктаторов. Свободные демократические люди диктаторов никогда не поддерживали, не поддерживают и поддерживать не будут. Они всегда выступают за поддержку свободного выбора любого народа: украинского, белорусского, российского, сирийского, венесуэльского или любого другого", – отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что Путин поддерживает Лукашенко, несмотря на то, что не любит его.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.