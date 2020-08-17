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Александр Щерба
Александр Щерба

Посол Украины в Австрии


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Смотрю на Беларусь и вспоминаю все разочарования после наших революций. Но чувство удивления и гордости все равно не отпускает

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Один из самых высоких моментов моей жизни был 22 ноября 2004 года. Понедельник, следующий день после украденных Януковичем выборов.

Все было ясно. Демократия умерла, в Украине не было больше будущего, а народ – он же все равно промолчит. Утром (по киевскому времени уже было после обеда, я работал тогда в Вашингтоне) пошел к послу и сказал, что я и трое моих коллег делаем заявление протеста. И что я понимаю, что "подставляю" его, и мне из-за этого очень жаль (посол был человек хороший). И что, если надо, я готов написать заявление об увольнении. Посол ответил, что пока не надо, но "ты же понимаешь, защитить тебя я уже не смогу". Я сказал, что понимаю, и поблагодарил.

Так и лег спать – с пониманием, что моя старая жизнь закончилась и никакой больше дипломатии, карьеры уже не будет, но я сделал правильную вещь. А на следующее утро проснулся – и в Киеве стоял Майдан. И десятки других дипломатов по всему миру присоединились к нашему заявлению.

Ощущение было – будто Бог улыбнулся. И еще – невероятное удивление. Невероятное.

Сейчас смотрю на Беларусь. Я не знаю, чем там все закончится. И понимаю, что у них другое государство и другие реалии, которые я, видимо, не всегда понимаю. И вспоминаю все. И Ющенко, и Януковича, и все наши разочарования после наших обеих революций. Но чувство удивления, того самого удивления, и немножко гордости за весь род человеческий – все равно не отпускает.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Беларусь, выборы, протесты, Майдан, Александр Щерба
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