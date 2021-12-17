40% украинцев главным достижением власти в 2021 году считают строительство дорог – опрос

12% опрошенных основным достижением власти назвали организацию вакцинации от коронавируса.
Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.
В то же время основными провалами властей в этом году украинцы считают борьбу с коррупцией (24%), повышение тарифов (20%), вакцинацию от COVID-19 и отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе – по 14%.
Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
В Украине 2 марта 2020 года стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета за ремонт дорог 116 млрд грн.
В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.