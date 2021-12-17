40% украинцев главным достижением власти в 2021 году считают строительство дорог – опрос

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство Фото: depositphotos.com

12% опрошенных основным достижением власти назвали организацию вакцинации от коронавируса.

Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.

В то же время основными провалами властей в этом году украинцы считают борьбу с коррупцией (24%), повышение тарифов (20%), вакцинацию от COVID-19 и отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе – по 14%.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.