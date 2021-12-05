Кличко пообещал посыпать дороги снегом во время снегопада. Видео

Кличко посоветовал каждому, у кого есть автомобиль, 6 декабря, когда ожидается ухудшение погодных условий, пользоваться во время снегопада общественным транспортом, чтобы не стоять в пробках.

"Автомобилей на сегодня в нашем городе 1,2 млн. Улицы не были рассчитаны на такое количество машин. Просьба использовать общественный транспорт, чтобы сэкономить время. Просьба переодеть зимнюю резину, чтобы не создавать аварийных ситуаций... Когда снег, в Киеве сплошная [ледяная] корка. Все службы оповещены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. Все готовы, ждем", – заявил мэр.

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