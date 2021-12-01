Кличко: Венецианская комиссия прислала 20 страниц замечаний к законопроекту о столице

"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На 20 страниц пришло замечаний от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будут дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", – считает Кличко.
Он убежден, что центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать проект закона, чтобы принимать качественный документ.
"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев – локомотив и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", – подчеркнул Кличко.
18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".
В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.