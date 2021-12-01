Кличко: Венецианская комиссия прислала 20 страниц замечаний к законопроекту о столице

Виталий Кличко: Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будут дальше жить Фото: пресс-служба Виталия Кличко

"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На 20 страниц пришло замечаний от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будут дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", – считает Кличко.

Он убежден, что центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать проект закона, чтобы принимать качественный документ.

"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев – локомотив и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", – подчеркнул Кличко.