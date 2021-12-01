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Спецпредставитель Германии заявил, что закон о столице нужно доработать

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Мильбрадт (справа): Закон о столице это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко
Мильбрадт (справа): Закон о столице – это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко на встрече со специальным посланником правительства ФРГ по вопросам децентрализации в Украине Георгом Мильбрадтом обсудил законопроект о столице от "Слуги народа", который планирует рассмотреть парламент Украины. Кличко заявил Мильбрадту, что поспешное принятие такого закона ограничит полномочия местного самоуправления и демократические права киевлян – в том числе право выбирать власть в своем городе, сообщил 30 ноября сайт Киевского горсовета.

Кличко подчеркнул, что, согласно Конституции, столица Украины занимает особое место в административно-территориальном устройстве и Основной закон предусматривает для Киева особый способ самоуправления. Отношения Киева с центральной властью регулирует закон от 1999 года, отметил мэр столицы и добавил, что обновленный текст предложенного "Слугой народа" законопроекта №2143-3 содержит ряд противоречивых положений. В том числе положение о том, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) не может возглавлять Киевский городской голова.

"Запрет занимать должность, который не базируется ни на каких основаниях, нарушает принцип равенства прав граждан, установленный Конституцией Украины. Замечу, что решение Конституционного Суда Украины 2003 года определяет статус Киевского городского головы и Киевской городской государственной администрации. В частности, Конституционный Суд установил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которое президентом Украины назначается главой Киевской городской государственной администрации". Следовательно, все попытки разделить эти "должности и полномочия" противоречат Конституции Украины. А разделение должностей городского головы и главы КГГА создает почву для двоевластия в Киеве", – сказал на встрече Кличко.

Городской голова добавил, что ко второму чтению законопроект кардинально переработали, и теперь в нем предлагается Киеву принципиально новое законодательство, в то время как в унитарном государстве, которым является Украина, законодательство должно быть единым.

Мильбрадт сообщил Кличко, что тщательно изучил законопроект и выявил в нем много недоработок.

"В законе есть ряд моментов, которые не учтены и должны быть доработаны. Закон о столице – это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко, поскольку в случае принятия законопроекта в таком виде и принятия изменений в Конституцию, касающихся местного самоуправления, подобная ситуация может сложиться в других городах и затронуть главу каждого украинского города", – подчеркнул немецкий дипломат.

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, Украина, конституция, КГГА, Конституционный Суд, Георг Мильбрадт
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