Спецпредставитель Германии заявил, что закон о столице нужно доработать

Мильбрадт (справа): Закон о столице – это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко подчеркнул, что, согласно Конституции, столица Украины занимает особое место в административно-территориальном устройстве и Основной закон предусматривает для Киева особый способ самоуправления. Отношения Киева с центральной властью регулирует закон от 1999 года, отметил мэр столицы и добавил, что обновленный текст предложенного "Слугой народа" законопроекта №2143-3 содержит ряд противоречивых положений. В том числе положение о том, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) не может возглавлять Киевский городской голова.

"Запрет занимать должность, который не базируется ни на каких основаниях, нарушает принцип равенства прав граждан, установленный Конституцией Украины. Замечу, что решение Конституционного Суда Украины 2003 года определяет статус Киевского городского головы и Киевской городской государственной администрации. В частности, Конституционный Суд установил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которое президентом Украины назначается главой Киевской городской государственной администрации". Следовательно, все попытки разделить эти "должности и полномочия" противоречат Конституции Украины. А разделение должностей городского головы и главы КГГА создает почву для двоевластия в Киеве", – сказал на встрече Кличко.

Городской голова добавил, что ко второму чтению законопроект кардинально переработали, и теперь в нем предлагается Киеву принципиально новое законодательство, в то время как в унитарном государстве, которым является Украина, законодательство должно быть единым.

Мильбрадт сообщил Кличко, что тщательно изучил законопроект и выявил в нем много недоработок.

"В законе есть ряд моментов, которые не учтены и должны быть доработаны. Закон о столице – это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко, поскольку в случае принятия законопроекта в таком виде и принятия изменений в Конституцию, касающихся местного самоуправления, подобная ситуация может сложиться в других городах и затронуть главу каждого украинского города", – подчеркнул немецкий дипломат.