ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Голосе" заявили, что выступают против закона о столице от "Слуги народа"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кира Рудик: Этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации
Кира Рудик: Этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации
Фото: Кіра Рудик / Facebook

Партия "Голос" выступила против закона о столице, который хочет принять фракция "Слуга народа", об этом сообщила лидер "Голоса" Кира Рудик на своей странице в Facebook. Во время встречи с мэром Киева и лидером партии УДАР Виталием Кличко 29 ноября она заявила, что закон о столице является инструментом политического давления.

"Партия "Голос" системно выступает против этого законопроекта, мы считаем, что его принятие не улучшит жизнь киевлян, а заблокирует работу в столице. Пока этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации", – написала Рудик.

Политики также обсудили создание "настоящей" временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Кличко отметил, что украинцы должны узнать правду об этой ситуации.

https://www.facebook.com/kira.rudik/posts/10226871011306446

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, КГГА, самоуправление, законопроект, Вагнер, Слуга народа, партия Голос, Кира Рудик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
"Враскоряку", "Ну и поза", Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
"Враскоряку", "Ну и поза", Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом
"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом
  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"
  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"
"Идеальные большие сиськи", "Они все больше с каждым годом". 55-летняя Хайек показала голую грудь крупным планом
"Идеальные большие сиськи", "Они все больше с каждым годом". 55-летняя Хайек показала голую грудь крупным планом
Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками
Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (303415)
2
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (256046)
3
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (110782)
4
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (109758)
5
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (105103)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (65953)
7
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (59983)
8
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (58036)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS