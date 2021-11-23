"Всему свое время. Ждем принятия закона о столице". Тищенко прокомментировал возможное назначение на пост главы КГГА

Николай Тищенко: Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу Фото: Николай Тищенко / Facebook

Журналисты отметили, что политик не подтвердил и не опроверг информацию о его назначении в КГГА.

"Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу. Всему свое время. Ну и ждем принятия закона о столице", – сказал он.