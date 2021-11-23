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"Всему свое время. Ждем принятия закона о столице". Тищенко прокомментировал возможное назначение на пост главы КГГА

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Николай Тищенко: Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу
Николай Тищенко: Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пообещал проекту PavlovskyNews в ближайшее время более подробно прокомментировать слухи о вероятности своего назначения на пост председателя Киевской городской государственной администрации.

Журналисты отметили, что политик не подтвердил и не опроверг информацию о его назначении в КГГА.

"Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу. Всему свое время. Ну и ждем принятия закона о столице", – сказал он. 

Контекст:

О том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился назначить Тищенко главой Киевской городской государственной администрации, заявил со ссылкой на источники в Офисе президента экс-нардеп Борислав Береза. Он также отметил, что произойти это может после принятия в Раде законопроекта о столице.

В ноябре Тищенко создал в ВР межфракционное объединение "Киев действует".

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа".

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Киев, КГГА, Владимир Зеленский, Николай Тищенко, назначение
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