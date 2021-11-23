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Береза: Зеленский согласился назначить Тищенко главой КГГА. Почему бы тогда не перенести и саму администрацию в "Велюр"?

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Борислав Береза: То, что Тищенко кум Ермака, делает его крайне доверенным лицом, несмотря на все скандалы и факапы
Борислав Береза: То, что Тищенко – кум Ермака, делает его крайне доверенным лицом, несмотря на все скандалы и факапы
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский согласился назначить народного депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко главой Киевской городской государственной администрации, утверждает в своем Facebook со ссылкой на источники в Офисе президента экс-нардеп Борислав Береза. Он отметил, что произойти это может после принятия в Раде законопроекта о столице.

"Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест, где продают телятину по 20 гривен, а гречку – по 12 и просто у суперзвезды #моносброда Николая Тищенко может начаться новый этап в карьере. Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко – кум [главы Офиса президента Андрея] Ермака, делает его крайне доверенным лицом, несмотря на все скандалы и факапы. Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КГГА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы", – написал Береза.

Он утверждает, что за проигрыш "Слуги народа" на местных выборах в Киеве Тищенко "сослали" в Закарпатье.

"Там он смог "отличиться" до такой степени, что местные депутаты в Закарпатском облсовете подняли бунт и фактически вышли из-под контроля ОП. А история с контрабандой в Словакию из Украины 33 килограммов героина, которые "не заметили" и молча пропустили на Закарпатской таможне, стала смачной вишенкой на торте в карьере Тищенко. Ведь "не заметил" этот героин тот, кто за это отвечает. Кто это? С 16 июля пост заместителя начальника Закарпатской таможни по борьбе с контрабандой в статусе и.о. занимает Александр Костина, который является протеже Тищенко. В общем, этот лоббизм привел к международному скандалу", – заявил политик.

По его словам, теперь Тищенко "решили попробовать в Киеве" и Зеленский согласился назначить его главой КГГА.

"Кстати, непонятно, почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в "Велюр"? Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делают Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен. А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтобы возглавить КГГА. Он уже заявил о создании в ВР МФО "Київ діє". Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается. Да, видимо, теперь надо ждать срочного перевода Александра Костины из Закарпатской таможни на Киевскую. Ведь Николай зайдет со "своими" кадрами", – предположил Береза.

Экс-нардеп считает, что эта ситуация говорит о проблемах власти с подбором кадров.

"Выходит, у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство – это кумовство с Ермаком. Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности: "Какая разница?" Ведь цель ОП – это сесть на бюджеты Киева и "пилить" их. А тут не важно, кто будет лицом, главное, чтобы он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и #слуг. А вот в этом они сейчас лидеры", – подытожил Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7214230595269651

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина". Народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета парламентского комитета по вопросам государственной власти Виталий Безгин сообщил, Рада планирует рассмотреть документы на следующей пленарной неделе.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Борислав Береза, самоуправление, Владимир Зеленский, законопроект, Европа, Николай Тищенко, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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