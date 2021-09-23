Гончаренко и Тищенко поспорили в Раде, кто из них "всрався". Видео

Тищенко (на фото) в Раде поругался с Гончаренко Фото: Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 / Facebook

Он отметил, что депутаты от президентской фракции заблокировали трибуну парламента во время рассмотрения законопроекта об олигархах. В числе тех, кто блокировал, был Тищенко.

На видео нардеп от "Слуги народа" говорит: "Какая-то глупость. Если кто-то виноват, то кто всрався?"

"Кто всрався, точно известно, это Тищенко. Это уже давно понятно", – ответил Гончаренко.

На это его оппонент отмечает: "Лужа, лужа. Смотрите, лужа... Гончаренко, не бойся, ты в олигархах будешь стопроцентно".