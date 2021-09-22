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Регламентный комитет Рады рассмотрел стычку Тищенко и Лероса. Наказание не назначил

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Тищенко в Раде прервал выступление Лероса и стащил его с трибуны
Тищенко в Раде прервал выступление Лероса и стащил его с трибуны
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Регламентный комитет Верховной Рады не смог наказать нардепов Николая Тищенко ("Слуга народа") и Гео Лероса (внефракционный) за потасовку в парламенте. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал член комитета, нардеп Павел Фролов ("Слуга народа").

"Комитет не смог принять решение. Ни чтобы предупредить обоих, ни чтобы рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях", – рассказал он.

По словам Фролова, комитет, скорее всего, больше не вернется к рассмотрению этого вопроса.

Контекст:

Лерос 9 сентября с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. "Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию", – заявил нардеп.

Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил от трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – "это филиал действий СНБО в парламенте", и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что "на больных людей нельзя обижаться".

Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом. Причиной своего поведения он назвал то, что Лерос "говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, драка, народные депутаты, парламент, комитет, Гео Лерос, Николай Тищенко, Павел Фролов, потасовки
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