В Раде создали еще одно межфракционное объединение, теперь – во главе с Тищенко

Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения "Киев действует". Главой этого объединения избран Тищенко Николай. С чем вас и поздравляю", – сказал Корниенко.
Сколько парламентариев вошли в состав объединения, Корниенко не уточнил.
Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа".
По данным общественной сети "Опора", на конец февраля 2021 года в Раде IХ созыва было 96 межфракционных объединений. После этого в парламенте создавали МФО, одно из последних – "Разумная политика" бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова.