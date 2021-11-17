В Раде создали еще одно межфракционное объединение, теперь – во главе с Тищенко

Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения "Киев действует". Главой этого объединения избран Тищенко Николай. С чем вас и поздравляю", – сказал Корниенко.

Сколько парламентариев вошли в состав объединения, Корниенко не уточнил.