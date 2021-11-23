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Голобуцкий: "Велюрового" Тищенко назначат главой КГГА, если он соберет голоса за закон о столице

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Алексей Голобуцкий: Работа Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако Коля уже начал действовать
Алексей Голобуцкий: Работа Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако Коля уже начал действовать
Фото: dialog.ua

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко может быть назначен главой Киевской городской государственной администрации, если соберет в Верховной Раде голоса за законопроект о столице, которых пока не хватает, утверждает в своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

"Велюрового" Тищенко назначат главой КГГА, если он соберет голоса за закон о столице. С кадрами у [президента Украины Владимира] Зеленского настолько беда, что он согласился на предложение [главы Офиса президента Андрея] Ермака поставить кума последнего, Колю (Велюра) Тищенко, [на должность] главы КГГА. Тищенко мечтает об этом с 2019 года, когда вместо него кандидатом от "слуг" на должность мэра Киева определили [тогда нардепа, а сейчас – вице-премьера Ирину] Верещук. Ермак убеждает Зеленского, что с Тищенко Киев будет полностью подконтролен Офису президента. Но есть одно "но". Чтобы получить желаемое, Николаю придется пройти боевое крещение – собрать голоса за закон о столице в Раде", – написал эксперт.

Он добавил, что пока для принятия законопроекта не хватает голосов, потому что "депутаты понимают ответственность – власть меняется, а статьи Уголовного кодекса остаются". 

"Следовательно, работа Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако Коля уже начал действовать и создал межфракционное объединение в Раде "Киев действует". Дальше дело пока не пошло. Что ж, если закон проголосуют, уже представляю привет Коли киевлянам", – заявил Голобуцкий.

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина". Народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета парламентского комитета по вопросам государственной власти Виталий Безгин сообщил, Рада планирует рассмотреть документы на следующей пленарной неделе.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Верховная Рада, Киев, КГГА, самоуправление, Алексей Голобуцкий, законопроект, Николай Тищенко
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