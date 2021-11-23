Голобуцкий: "Велюрового" Тищенко назначат главой КГГА, если он соберет голоса за закон о столице

"Велюрового" Тищенко назначат главой КГГА, если он соберет голоса за закон о столице. С кадрами у [президента Украины Владимира] Зеленского настолько беда, что он согласился на предложение [главы Офиса президента Андрея] Ермака поставить кума последнего, Колю (Велюра) Тищенко, [на должность] главы КГГА. Тищенко мечтает об этом с 2019 года, когда вместо него кандидатом от "слуг" на должность мэра Киева определили [тогда нардепа, а сейчас – вице-премьера Ирину] Верещук. Ермак убеждает Зеленского, что с Тищенко Киев будет полностью подконтролен Офису президента. Но есть одно "но". Чтобы получить желаемое, Николаю придется пройти боевое крещение – собрать голоса за закон о столице в Раде", – написал эксперт.

Он добавил, что пока для принятия законопроекта не хватает голосов, потому что "депутаты понимают ответственность – власть меняется, а статьи Уголовного кодекса остаются".

"Следовательно, работа Тищенко ждет тяжелая и длительная. Однако Коля уже начал действовать и создал межфракционное объединение в Раде "Киев действует". Дальше дело пока не пошло. Что ж, если закон проголосуют, уже представляю привет Коли киевлянам", – заявил Голобуцкий.