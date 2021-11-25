Политический эксперт о законе о столице: Офис президента ломает зубы о Кличко

"Позавчера ЛОМы Банковой запустили фейк о том, что КГГА закрывает мост Патона и мост Метро на ремонт. Соцсети закономерно взорвались негодованием, но КГГА достаточно быстро отреагировала на этот вброс. Впрочем, осадочек, как говорится, остался, потому что киевские пробки уже давно стали именем нарицательным. Но за этим я задался только одним вопросом – зачем Банковой нужно было запускать такое палево, сжигая своих ЛОМов. Ответ простой – у Зеленского по-прежнему горят идеей сместить Кличко, не понимая, что контекст их действий за несколько недель после отставки [спикера ВР Дмитрия] Разумкова изменился самым драматическим образом. Не в пользу Банковой, само собой. Тем не менее Банковая в очередной раз (третий или четвертый за этот год) пытается подойти к Кличко и добраться до лакомых киевских потоков", – написал Романенко.

Он напомнил, что два года назад в Раде представители "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о столице №2143-3.

"Поспешное рассмотрение законопроекта было элементом борьбы тогдашнего главы ОП Андрея Богдана с мэром Кличко. Блицкриг тогда провалился. Хотя в то время "слуги" имели абсолютную моновласть. Законопроект смогли принять только в первом чтении. Потом с Кличко договорились и законопроект положили под сукно. С начала года, когда "слуги народа" запустили санкционный принтер и возникла иллюзия всемогущества Зеленского, в мае "Слуга народа" опять вошла в клинч с Кличко. И законопроект, который вводит фактическое двоевластие в Киеве, вновь достали. Однако из-за того, что власти нужно было то [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука под домашний арест посадить, то с Разумковым разобраться, Кличко не дожимали. После отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера многим стало казаться, что теперь Кличко смогут-таки дожать. Однако все выглядит так, что отставка Разумкова было пиком власти Зеленского, а назначение новых четырех министров – последним всплеском, когда "Слуге народа" удалось собрать голоса под критические процессы", – считает журналист.

Романенко добавил, что конфликт власти с бизнесменом Ринатом Ахметовым на фоне углубления экономического кризиса ускорил падение рейтингов Зеленского и его партии, поэтому есть сомнения, что ОП сможет "дожать" Кличко в резко ухудшающейся обстановке. Уже элементарно не хватит зубов.

"Симптоматично, что 17 ноября народные депутаты ВР не смогли принять спецпроцедуру рассмотрения законопроектов "О городе Киеве – столице Украины" (№2143-3) и "О местных государственных администрациях" (№4298). Эти законопроекты важны, учитывая, что переформатируют работу местных властей и будут рассматриваться по полной процедуре на следующей пленарной неделе. Но голосов для принятия закона у "Слуги народа" нет. Именно поэтому в ОП решили зарядить "боевую торпеду" – Николая Тищенко. Который не склонен излишне рефлексировать, а выполняет задачи. Именно за эти качества его кум [глава Офиса президента Андрей] Ермак и ценит. Правда ретивость Тищенко в Закарпатье уже привела к проблемам с облсоветом, которые привели к тому, что ОП пришлось, поджав хвост, договариваться с местной элитой. Но когда ОП учился на своих ошибках?" – заявил он.

Он напомнил, что на прошлой неделе Николай Тищенко инициировал создание межфракционного объединения "Київ діє" и написал, что главная "одноразовая" задача этого объединения – собрать голоса для законопроекта о столице.

"Перед Николаем Тищенко повесили символическую морковку – пообещали после принятия закона назначить главой КГГА. При этом Тищенко убедил Зеленского, что проигрыш "Слуги народа" на прошлых выборах в Киеве – это результат отстранения его от выборов в столице. В общем, Зеленский похоже совсем не учится на своих ошибках и ошибках "попередников", – подчеркнул Романенко.

Он отметил, что Кличко начал оперативно реагировать на ключевые информационные поводы и параллельно в ряде областей произошло переформатирование структур его партии УДАР, что может означать начало общенациональной кампании и формирование коалиций с другими политическими игроками.

"Зачем Зеленскому усугублять конфликт в столице, когда у него враги плодятся как грибы после дождя, понять сложно. Представляете, какая реакция киевлян будет, когда отключат свет в феврале, а Тищенко будет главой КГГА? Но в ОП, очевидно, думают, что байки [премьера Дениса] Шмыгаля о ремонтных, а не веерных отключениях кого-то убедят. В общем, стратегия – не сильная черта Зеленского и ОП, потому они с упорством, достойным лучшего применения, дальше лезут на мины. Эти мины обязательно взорвутся. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Похоронную", – резюмировал эксперт.