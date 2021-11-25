Политический эксперт о законе о столице: Офис президента ломает зубы о Кличко

"Позавчера ЛОМы Банковой запустили фейк о том, что КГГА закрывает мост Патона и мост Метро на ремонт. Соцсети закономерно взорвались негодованием, но КГГА достаточно быстро отреагировала на этот вброс. Впрочем, осадочек, как говорится, остался, потому что киевские пробки уже давно стали именем нарицательным. Но за этим я задался только одним вопросом – зачем Банковой нужно было запускать такое палево, сжигая своих ЛОМов. Ответ простой – у Зеленского по-прежнему горят идеей сместить Кличко, не понимая, что контекст их действий за несколько недель после отставки [спикера ВР Дмитрия] Разумкова изменился самым драматическим образом. Не в пользу Банковой, само собой. Тем не менее Банковая в очередной раз (третий или четвертый за этот год) пытается подойти к Кличко и добраться до лакомых киевских потоков", – написал Романенко.
Он напомнил, что два года назад в Раде представители "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о столице №2143-3.
"Поспешное рассмотрение законопроекта было элементом борьбы тогдашнего главы ОП Андрея Богдана с мэром Кличко. Блицкриг тогда провалился. Хотя в то время "слуги" имели абсолютную моновласть. Законопроект смогли принять только в первом чтении. Потом с Кличко договорились и законопроект положили под сукно. С начала года, когда "слуги народа" запустили санкционный принтер и возникла иллюзия всемогущества Зеленского, в мае "Слуга народа" опять вошла в клинч с Кличко. И законопроект, который вводит фактическое двоевластие в Киеве, вновь достали. Однако из-за того, что власти нужно было то [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука под домашний арест посадить, то с Разумковым разобраться, Кличко не дожимали. После отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера многим стало казаться, что теперь Кличко смогут-таки дожать. Однако все выглядит так, что отставка Разумкова было пиком власти Зеленского, а назначение новых четырех министров – последним всплеском, когда "Слуге народа" удалось собрать голоса под критические процессы", – считает журналист.
Романенко добавил, что конфликт власти с бизнесменом Ринатом Ахметовым на фоне углубления экономического кризиса ускорил падение рейтингов Зеленского и его партии, поэтому есть сомнения, что ОП сможет "дожать" Кличко в резко ухудшающейся обстановке. Уже элементарно не хватит зубов.
"Симптоматично, что 17 ноября народные депутаты ВР не смогли принять спецпроцедуру рассмотрения законопроектов "О городе Киеве – столице Украины" (№2143-3) и "О местных государственных администрациях" (№4298). Эти законопроекты важны, учитывая, что переформатируют работу местных властей и будут рассматриваться по полной процедуре на следующей пленарной неделе. Но голосов для принятия закона у "Слуги народа" нет. Именно поэтому в ОП решили зарядить "боевую торпеду" – Николая Тищенко. Который не склонен излишне рефлексировать, а выполняет задачи. Именно за эти качества его кум [глава Офиса президента Андрей] Ермак и ценит. Правда ретивость Тищенко в Закарпатье уже привела к проблемам с облсоветом, которые привели к тому, что ОП пришлось, поджав хвост, договариваться с местной элитой. Но когда ОП учился на своих ошибках?" – заявил он.
Он напомнил, что на прошлой неделе Николай Тищенко инициировал создание межфракционного объединения "Київ діє" и написал, что главная "одноразовая" задача этого объединения – собрать голоса для законопроекта о столице.
"Перед Николаем Тищенко повесили символическую морковку – пообещали после принятия закона назначить главой КГГА. При этом Тищенко убедил Зеленского, что проигрыш "Слуги народа" на прошлых выборах в Киеве – это результат отстранения его от выборов в столице. В общем, Зеленский похоже совсем не учится на своих ошибках и ошибках "попередников", – подчеркнул Романенко.
Он отметил, что Кличко начал оперативно реагировать на ключевые информационные поводы и параллельно в ряде областей произошло переформатирование структур его партии УДАР, что может означать начало общенациональной кампании и формирование коалиций с другими политическими игроками.
"Зачем Зеленскому усугублять конфликт в столице, когда у него враги плодятся как грибы после дождя, понять сложно. Представляете, какая реакция киевлян будет, когда отключат свет в феврале, а Тищенко будет главой КГГА? Но в ОП, очевидно, думают, что байки [премьера Дениса] Шмыгаля о ремонтных, а не веерных отключениях кого-то убедят. В общем, стратегия – не сильная черта Зеленского и ОП, потому они с упорством, достойным лучшего применения, дальше лезут на мины. Эти мины обязательно взорвутся. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Похоронную", – резюмировал эксперт.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился назначить Тищенко главой Киевской городской государственной администрации, заявил со ссылкой на источники в Офисе президента экс-нардеп Борислав Береза. Он также отметил, что произойти это может после принятия в Раде законопроекта о столице.
Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа".
18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".
В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.
В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.