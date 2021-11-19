Рада рассмотрит законопроекты о столице и местных администрациях на следующей неделе – нардеп

В Раде есть голоса для принятия закона о столице, говорит нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин Фото: ЕРА

Об этом 18 ноября в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета парламентского комитета по вопросам государственной власти Виталий Безгин, пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас была договоренность с европейскими партнерами, что мы сначала голосуем за законопроект о МГА, а потом о столице. Мы его [законопроект о столице] будем голосовать в целом без применения спецпроцедуры на следующей неделе", – сказал Безгин.

Он сообщил, что на совещании глав фракций и групп у председателя парламента Руслана Стефанчука достигли компромисса: оппозиция снимает 90% поправок к законопроекту о Киеве и тогда к нему не применяется спецпроцедура. Рассмотрение законопроекта, прогнозирует Безгин, займет пять-шесть часов.

Голоса для принятия проекта закона о Киеве в зале есть, сказал нардеп, а относительно поддержки законопроекта о местных администрациях "есть нюансы".

По информации LB, группа "За майбутнє" отказывалась поддержать спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях, но есть договоренность, что нардепы от этой группы будут голосовать за оба закона в целом без применения процедуры.

После отзыва 90% правок их останется около 200 из 2000 к обоим законопроектам, отмечает издание.