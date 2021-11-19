Рада рассмотрит законопроекты о столице и местных администрациях на следующей неделе – нардеп

Об этом 18 ноября в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета парламентского комитета по вопросам государственной власти Виталий Безгин, пишет "Интерфакс-Украина".
"У нас была договоренность с европейскими партнерами, что мы сначала голосуем за законопроект о МГА, а потом о столице. Мы его [законопроект о столице] будем голосовать в целом без применения спецпроцедуры на следующей неделе", – сказал Безгин.
Он сообщил, что на совещании глав фракций и групп у председателя парламента Руслана Стефанчука достигли компромисса: оппозиция снимает 90% поправок к законопроекту о Киеве и тогда к нему не применяется спецпроцедура. Рассмотрение законопроекта, прогнозирует Безгин, займет пять-шесть часов.
Голоса для принятия проекта закона о Киеве в зале есть, сказал нардеп, а относительно поддержки законопроекта о местных администрациях "есть нюансы".
По информации LB, группа "За майбутнє" отказывалась поддержать спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях, но есть договоренность, что нардепы от этой группы будут голосовать за оба закона в целом без применения процедуры.
После отзыва 90% правок их останется около 200 из 2000 к обоим законопроектам, отмечает издание.
18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".
В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.
В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.