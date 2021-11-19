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Кличко: Киеву нужна муниципальная полиция

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Кличко: Все, что происходит в городе, это, в первую очередь, ответственность мэра
Кличко: Все, что происходит в городе, – это, в первую очередь, ответственность мэра
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице нужна муниципальная полиция, которая будет "ответственна перед обществом". Об этом он сказал в опубликованном 18 ноября интервью "Цензор.НЕТ".

Он отметил, что сейчас полномочия проверки COVID-сертификатов, тестов, штрафование за несоблюдение противоэпидемических ограничений возложены на полицию, а "Муніципальна варта" помогает правоохранителям.

"Но мы давно говорим о том, что Киеву нужна муниципальная полиция. Которая будет обеспечивать соблюдение правопорядка на улицах и в публичных местах столицы. И которая будет подчиняться общине города", – заявил Кличко. 

По его мнению, муниципальная полиция помогла бы более эффективно обеспечить соблюдение правопорядка и безопасности в городе. Мэр подчеркнул, что в европейских странах и в Соединенных Штатах есть такой орган. Он отметил, что соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении еще несколько лет назад, но "отложил на полочку".  

"И, еще раз подчеркну, муниципальная полиция ответственна перед обществом. Потому что выбирает ее руководителя, например, скажем, шерифа, община. Это также о принципах демократии и самоуправления", – добавил Кличко.

На замечание журналиста, что в этом случае и ответственность мэра будет больше, так как он не сможет сказать, что "полиция недосмотрела", Кличко заявил, что "никогда не скрывался от ответственности".

"Я понимаю: все, что происходит в городе, – это, в первую очередь, ответственность мэра", – сказал он. 

Контекст:

В нескольких городах Украины действуют коммунальные предприятия "Муніципальна варта" или "Муниципальная охрана", которые подчиняются органам местного самоуправления. Их деятельность законодательно не отрегулирована. 

В ноябре 2014 года участники будущей коалиции в Верховной Раде договорились о создании военной и муниципальной полиции в рамках проведения реформы правоохранительных органов.

В 2015 году был принят в первом чтении законопроект №2890 "О муниципальной страже", предусматривавший предоставление широких полномочий для муниципальных дружин. Однако этот законопроект был отозван в 2019 году с обретением полномочий следующего созыва Верховной Рады.

О необходимости муниципальной полиции Кличко заявлял и в 2020 году

Теги: Киев, Виталий Кличко, полиция, самоуправление, охрана, муниципальная полиция, мэр
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