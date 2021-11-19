Кличко: Киеву нужна муниципальная полиция

Кличко: Все, что происходит в городе, – это, в первую очередь, ответственность мэра Фото: kyivcity.gov.ua

Он отметил, что сейчас полномочия проверки COVID-сертификатов, тестов, штрафование за несоблюдение противоэпидемических ограничений возложены на полицию, а "Муніципальна варта" помогает правоохранителям.

"Но мы давно говорим о том, что Киеву нужна муниципальная полиция. Которая будет обеспечивать соблюдение правопорядка на улицах и в публичных местах столицы. И которая будет подчиняться общине города", – заявил Кличко.

По его мнению, муниципальная полиция помогла бы более эффективно обеспечить соблюдение правопорядка и безопасности в городе. Мэр подчеркнул, что в европейских странах и в Соединенных Штатах есть такой орган. Он отметил, что соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении еще несколько лет назад, но "отложил на полочку".

"И, еще раз подчеркну, муниципальная полиция ответственна перед обществом. Потому что выбирает ее руководителя, например, скажем, шерифа, община. Это также о принципах демократии и самоуправления", – добавил Кличко.

На замечание журналиста, что в этом случае и ответственность мэра будет больше, так как он не сможет сказать, что "полиция недосмотрела", Кличко заявил, что "никогда не скрывался от ответственности".

"Я понимаю: все, что происходит в городе, – это, в первую очередь, ответственность мэра", – сказал он.