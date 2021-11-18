Голобуцкий: План Банковой по захвату Киева откладывается на неопределенный срок

Голобуцкий: По крайней мере на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице Фото: obozrevatel.com

"Сегодня "слуги народа", понимая неправомерность своего законопроекта о столице и под давлением киевлян, которые пришли под стены ВР, отказались от голосования о применении спецпроцедуры рассмотрения закона о столице №2143-3. По крайней мере на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице", – написал эксперт.

Он назвал несколько причин, которые заставили власть отложить вопрос принятия законопроекта о столице.

"Во-первых, позиция Европы. Вчера Совет Европы обнародовал свое критическое заключение к тексту законопроекта о столице. Это стало для многих народных депутатов "холодным душем", ведь "слуги" ожидали этого вывода не раньше декабря. Теперь демонстративно проигнорировать замечания европейских партнеров будет опасным прецедентом. Во-вторых, реакция киевлян. Известие о том, что Киевом будет руководить наместник с Банковой, окончательно обнулит рейтинг "слуг" в столице, где проживает около 4 млн человек. И в-третьих, политический бумеранг. Речь идет не о тех "слугах", которым нечего терять, нарушая конституционные нормы. А о тех "слугах", которые могут голосовать, а могут не голосовать, в зависимости от уровня зарплаты. И те "слуги", которые решили, что ответственность в будущем будет больше, чем нынешние конверты, решили не испытывать судьбу. Учитывая это, план Банковой "по захвату Киева до Нового года" откладывается на неопределенный срок", – считает Голобуцкий.