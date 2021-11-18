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Голобуцкий: План Банковой по захвату Киева откладывается на неопределенный срок

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Голобуцкий: По крайней мере на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице
Голобуцкий: По крайней мере на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице
Фото: obozrevatel.com

Намерения Офиса президента взять под контроль власть в Киеве до конца года не будут осуществлены, считает политолог Алексей Голобуцкий. Об этом он написал 18 ноября в своем Telegram-канале после того, как Верховная Рада не рассмотрела запланированный на сегодня в повестке дня проект закона о столице.

"Сегодня "слуги народа", понимая неправомерность своего законопроекта о столице и под давлением киевлян, которые пришли под стены ВР, отказались от голосования о применении спецпроцедуры рассмотрения закона о столице №2143-3. По крайней мере на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице", – написал эксперт.

Он назвал несколько причин, которые заставили власть отложить вопрос принятия законопроекта о столице.

"Во-первых, позиция Европы. Вчера Совет Европы обнародовал свое критическое заключение к тексту законопроекта о столице. Это стало для многих народных депутатов "холодным душем", ведь "слуги" ожидали этого вывода не раньше декабря. Теперь демонстративно проигнорировать замечания европейских партнеров будет опасным прецедентом. Во-вторых, реакция киевлян. Известие о том, что Киевом будет руководить наместник с Банковой, окончательно обнулит рейтинг "слуг" в столице, где проживает около 4 млн человек. И в-третьих, политический бумеранг. Речь идет не о тех "слугах", которым нечего терять, нарушая конституционные нормы. А о тех "слугах", которые могут голосовать, а могут не голосовать, в зависимости от уровня зарплаты. И те "слуги", которые решили, что ответственность в будущем будет больше, чем нынешние конверты, решили не испытывать судьбу. Учитывая это, план Банковой "по захвату Киева до Нового года" откладывается на неопределенный срок", – считает Голобуцкий. 

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что после переговоров руководителей фракций и групп вопрос отложили, и Рада рассмотрит проект закона на следующей пленарной неделе без применения специальной процедуры.

В первом чтении Верховная Рада приняла документ еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре Кличко. Он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Киев, конституция, КГГА, самоуправление, Алексей Голобуцкий, законопроект, власть
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