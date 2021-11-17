В "Слуге народа" хотят провести аудит работы общественного транспорта в Киеве из-за роста тарифов

"Новость о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева в 2,5 раза шокировала каждого украинца, не только киевлянина. Согласны ли киевляне на такие изменения? Мы все наблюдаем, что абсолютно никто не заботится об инфраструктуре Киева. Киев стоит в пробках, нет качественного транспортного обслуживания, людям тяжело доехать до места работы", – сказала она.
Авторы заявления подсчитали, что жителям Виноградаря и Троещины придется тратить на поездку до места работы около 80 грн. Забуранная упомянула строительство Шулявского путепровода и Подольско-Воскресенского моста. По мнению авторов заявления, рост стоимости строительства этих объектов "свидетельствует о том, что коррупция бьет по карманам киевлян и киевская власть демонстрирует полное пренебрежение".
"Мы, политическая партия "Слуга народа" в Киеве, ее представители в парламенте, однозначно будем инициировать недопущение роста тарифов, кроме того, будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и киевского метрополитена. Мы покажем киевлянам и всей Украине, куда идут средства, и, собственно, теперь кто угодно должен платить за то, чтобы кто-то отмывал эти средства. Мы не допустим этого в Киеве", – подчеркивается в заявлении.
Вместе с Забуранной, которая возглавляет городскую организацию партии, к трибуне вышла часть фракции монобольшинства.
С 14 июля 2018 года в Киеве действуют тарифы, согласно которым проезд практически во всех видах общественного транспорта (городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро) стоит 8 грн. Стоимость проезда в метро варьируется от 6,5 до 8 грн при использовании многоразовой пластиковой карты Kyiv Smart Card.
16 ноября заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник анонсировал повышение тарифов: до 20 грн при покупке разового билета на все виды коммунального транспорта, до 12 грн – при оплате проезда с использованием "Карты киевлянина". Рост цен на проезд он объяснил повышением стоимости топлива, электроэнергии, а также ростом минимальной зарплаты в Украине и средней – в Киеве.