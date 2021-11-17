В "Слуге народа" хотят провести аудит работы общественного транспорта в Киеве из-за роста тарифов

"Новость о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева в 2,5 раза шокировала каждого украинца, не только киевлянина. Согласны ли киевляне на такие изменения? Мы все наблюдаем, что абсолютно никто не заботится об инфраструктуре Киева. Киев стоит в пробках, нет качественного транспортного обслуживания, людям тяжело доехать до места работы", – сказала она.

Авторы заявления подсчитали, что жителям Виноградаря и Троещины придется тратить на поездку до места работы около 80 грн. Забуранная упомянула строительство Шулявского путепровода и Подольско-Воскресенского моста. По мнению авторов заявления, рост стоимости строительства этих объектов "свидетельствует о том, что коррупция бьет по карманам киевлян и киевская власть демонстрирует полное пренебрежение".

"Мы, политическая партия "Слуга народа" в Киеве, ее представители в парламенте, однозначно будем инициировать недопущение роста тарифов, кроме того, будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и киевского метрополитена. Мы покажем киевлянам и всей Украине, куда идут средства, и, собственно, теперь кто угодно должен платить за то, чтобы кто-то отмывал эти средства. Мы не допустим этого в Киеве", – подчеркивается в заявлении.

Вместе с Забуранной, которая возглавляет городскую организацию партии, к трибуне вышла часть фракции монобольшинства.