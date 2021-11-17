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КИЕВ

В "Слуге народа" хотят провести аудит работы общественного транспорта в Киеве из-за роста тарифов

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Забуранная зачитала заявление партии с трибуны Верховной Рады
Забуранная зачитала заявление партии с трибуны Верховной Рады
Фото: sluga-narodu.com

Нардепы от партии "Слуга народа" хотят, чтобы работу общественного транспорта в Киеве проверили. Об этом идет речь в заявлении политсилы, которое зачитала 17 ноября с трибуны Верховной Рады нардеп от этой фракции Леся Забуранная, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Новость о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева в 2,5 раза шокировала каждого украинца, не только киевлянина. Согласны ли киевляне на такие изменения? Мы все наблюдаем, что абсолютно никто не заботится об инфраструктуре Киева. Киев стоит в пробках, нет качественного транспортного обслуживания, людям тяжело доехать до места работы", – сказала она. 

Авторы заявления подсчитали, что жителям Виноградаря и Троещины придется тратить на поездку до места работы около 80 грн. Забуранная упомянула строительство Шулявского путепровода и Подольско-Воскресенского моста. По мнению авторов заявления, рост стоимости строительства этих объектов "свидетельствует о том, что коррупция бьет по карманам киевлян и киевская власть демонстрирует полное пренебрежение". 

"Мы, политическая партия "Слуга народа" в Киеве, ее представители в парламенте, однозначно будем инициировать недопущение роста тарифов, кроме того, будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и киевского метрополитена. Мы покажем киевлянам и всей Украине, куда идут средства, и, собственно, теперь кто угодно должен платить за то, чтобы кто-то отмывал эти средства. Мы не допустим этого в Киеве", – подчеркивается в заявлении. 

Вместе с Забуранной, которая возглавляет городскую организацию партии, к трибуне вышла часть фракции монобольшинства. 

Контекст:

С 14 июля 2018 года в Киеве действуют тарифы, согласно которым проезд практически во всех видах общественного транспорта (городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро) стоит 8 грн. Стоимость проезда в метро варьируется от 6,5 до 8 грн при использовании многоразовой пластиковой карты Kyiv Smart Card. 

16 ноября заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник анонсировал повышение тарифов: до 20 грн при покупке разового билета на все виды коммунального транспорта, до 12 грн – при оплате проезда с использованием  "Карты киевлянина". Рост цен на проезд он объяснил повышением стоимости топлива, электроэнергии, а также ростом минимальной зарплаты в Украине и средней – в Киеве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Киев, транспорт, народные депутаты, тарифы, Троещина, Слуга народа, Леся Забуранная, метрополитен
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