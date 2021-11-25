ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Администратор не должен вмешиваться в деятельность мэра Киева и исполнительной власти". Совет почетных граждан Киева призвал не принимать закон о столице

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Совет почетных граждан после изучения законопроекта вместе с юристами пришел к выводу, что он "очень сырой"
Совет почетных граждан после изучения законопроекта вместе с юристами пришел к выводу, что он "очень сырой"
Фото: ukranews.com

В законопроекте №2143-3 о столице заложены угрозы местному самоуправлению, поэтому Верховной Раде следует воздержаться от его принятия, заявили члены Совета почетных граждан Киева 25 ноября на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

"Принятие этого закона может привести к хаосу в руководстве городом Киевом. Назначение надзирателя, который имеет контролирующие функции, может отменять решения Киевсовета и влиять на функции исполнительной структуры, будет негативно влиять на жизнедеятельность не только столицы, но и всей Украины. А выборы киевлян превратятся в фейк, потому что определяющую позицию в руководстве городом будет занимать назначенный глава КГГА. Мы, Совет почетных граждан, хотели бы, чтобы в законе о столице было меньше политики", – заявил глава организации, экс-нардеп и бывший министр здравоохранения Николай Полищук.

Он сообщил, что Совет почетных граждан после изучения законопроекта вместе с юристами пришел к выводу, что он "очень сырой": ряд терминов, таких как "надлежащие условия", "определенные полномочия", "место нахождения", "размещение", можно трактовать по-разному, границы районов должен определять горсовет, а не Кабинет Министров, сомнительным является и институт префекта.

"Совет почетных граждан Киева считает, что избранный киевлянами глава должен быть высшим должностным лицом в Киеве. И именно он должен руководить как законодательной, так и исполнительной властью в Киеве. А администратор не вправе вмешиваться в деятельность городского головы Киева и исполнительной власти. Он не имеет права отменять решения Киевсовета. Если есть какие-то нарушения, он может обращаться в суд и другие структуры", – убежден Полищук.

Член Совета почетных граждан Киева, народный депутат IV–VI созывов, заслуженный экономист Украины Виталий Корж добавил, что ряд структур, в том числе  юридическое и научно-экспертное управление парламента, а также Совет Европы высказали замечания к законопроекту.

"Мы обеспокоены тем, что большинство в Верховной Раде сейчас хочет наспех принять этот закон и не очень обращает внимание на последствия. Мы хотели предостеречь от этого. Надеемся, что к нам прислушаются и в конце концов учтут мнение и Совета Европы, и Венецианской комиссии, и Главного научно-экспертного управления ВР, которое почти отклонило проект закона в предыдущей редакции. Над этим законом нужно еще тщательно работать, вносить поправки. А главное – прислушаться к мнению киевлян, общины Киева", – сказал Корж.

ВИДЕО
Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube
Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Верховная Рада, конституция, КГГА, Николай Полищук, самоуправление, Киевсовет, горсовет, законопроект, префекты, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "До синяков и страшных эмоциональных состояний". Певица Луна заявила, что Бардаш ее "неоднократно избивал"
  "До синяков и страшных эмоциональных состояний". Певица Луна заявила, что Бардаш ее "неоднократно избивал"
"Надменная сука", "Аж ветер подул". Волочкова энергично попружинила на поручнях, сидя на шпагате
"Надменная сука", "Аж ветер подул". Волочкова энергично попружинила на поручнях, сидя на шпагате
  "Мужики знакомились, машины останавливались". Травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была Александром Федяевым
  "Мужики знакомились, машины останавливались". Травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была Александром Федяевым
Сменивший пол "живой Кен" полностью разделся и показал грудь
Сменивший пол "живой Кен" полностью разделся и показал грудь
"Я долго молчал". Виктор Павлик впервые высказался об экс-супруге Созаевой после того, как она оскорбила его молодую жену
"Я долго молчал". Виктор Павлик впервые высказался об экс-супруге Созаевой после того, как она оскорбила его молодую жену
"Сердцебиения больше нет". Певица Джесси Джей сообщила, что потеряла ребенка
"Сердцебиения больше нет". Певица Джесси Джей сообщила, что потеряла ребенка
В сети запустили флешмоб в поддержку писательницы Джоан Роулинг. Она заявила, что получает угрозы от активистов из-за слов о трансгендерах
В сети запустили флешмоб в поддержку писательницы Джоан Роулинг. Она заявила, что получает угрозы от активистов из-за слов о трансгендерах
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте
"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео
"Я сама разберусь, что модно, а что красиво". 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок
"Я сама разберусь, что модно, а что красиво". 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок
"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса
"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса
"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку
"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку
  Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео
  Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео
"Приветики из Мюнхена". Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом
"Приветики из Мюнхена". Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (135675)
2
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (93272)
3
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (88801)
4
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (82329)
5
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (62554)
6
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (57578)
7
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (57132)
8
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (53931)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS