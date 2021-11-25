"Администратор не должен вмешиваться в деятельность мэра Киева и исполнительной власти". Совет почетных граждан Киева призвал не принимать закон о столице

Совет почетных граждан после изучения законопроекта вместе с юристами пришел к выводу, что он "очень сырой" Фото: ukranews.com

"Принятие этого закона может привести к хаосу в руководстве городом Киевом. Назначение надзирателя, который имеет контролирующие функции, может отменять решения Киевсовета и влиять на функции исполнительной структуры, будет негативно влиять на жизнедеятельность не только столицы, но и всей Украины. А выборы киевлян превратятся в фейк, потому что определяющую позицию в руководстве городом будет занимать назначенный глава КГГА. Мы, Совет почетных граждан, хотели бы, чтобы в законе о столице было меньше политики", – заявил глава организации, экс-нардеп и бывший министр здравоохранения Николай Полищук.

Он сообщил, что Совет почетных граждан после изучения законопроекта вместе с юристами пришел к выводу, что он "очень сырой": ряд терминов, таких как "надлежащие условия", "определенные полномочия", "место нахождения", "размещение", можно трактовать по-разному, границы районов должен определять горсовет, а не Кабинет Министров, сомнительным является и институт префекта.

"Совет почетных граждан Киева считает, что избранный киевлянами глава должен быть высшим должностным лицом в Киеве. И именно он должен руководить как законодательной, так и исполнительной властью в Киеве. А администратор не вправе вмешиваться в деятельность городского головы Киева и исполнительной власти. Он не имеет права отменять решения Киевсовета. Если есть какие-то нарушения, он может обращаться в суд и другие структуры", – убежден Полищук.

Член Совета почетных граждан Киева, народный депутат IV–VI созывов, заслуженный экономист Украины Виталий Корж добавил, что ряд структур, в том числе юридическое и научно-экспертное управление парламента, а также Совет Европы высказали замечания к законопроекту.

"Мы обеспокоены тем, что большинство в Верховной Раде сейчас хочет наспех принять этот закон и не очень обращает внимание на последствия. Мы хотели предостеречь от этого. Надеемся, что к нам прислушаются и в конце концов учтут мнение и Совета Европы, и Венецианской комиссии, и Главного научно-экспертного управления ВР, которое почти отклонило проект закона в предыдущей редакции. Над этим законом нужно еще тщательно работать, вносить поправки. А главное – прислушаться к мнению киевлян, общины Киева", – сказал Корж.

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube