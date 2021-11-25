"Администратор не должен вмешиваться в деятельность мэра Киева и исполнительной власти". Совет почетных граждан Киева призвал не принимать закон о столице

"Принятие этого закона может привести к хаосу в руководстве городом Киевом. Назначение надзирателя, который имеет контролирующие функции, может отменять решения Киевсовета и влиять на функции исполнительной структуры, будет негативно влиять на жизнедеятельность не только столицы, но и всей Украины. А выборы киевлян превратятся в фейк, потому что определяющую позицию в руководстве городом будет занимать назначенный глава КГГА. Мы, Совет почетных граждан, хотели бы, чтобы в законе о столице было меньше политики", – заявил глава организации, экс-нардеп и бывший министр здравоохранения Николай Полищук.
Он сообщил, что Совет почетных граждан после изучения законопроекта вместе с юристами пришел к выводу, что он "очень сырой": ряд терминов, таких как "надлежащие условия", "определенные полномочия", "место нахождения", "размещение", можно трактовать по-разному, границы районов должен определять горсовет, а не Кабинет Министров, сомнительным является и институт префекта.
"Совет почетных граждан Киева считает, что избранный киевлянами глава должен быть высшим должностным лицом в Киеве. И именно он должен руководить как законодательной, так и исполнительной властью в Киеве. А администратор не вправе вмешиваться в деятельность городского головы Киева и исполнительной власти. Он не имеет права отменять решения Киевсовета. Если есть какие-то нарушения, он может обращаться в суд и другие структуры", – убежден Полищук.
Член Совета почетных граждан Киева, народный депутат IV–VI созывов, заслуженный экономист Украины Виталий Корж добавил, что ряд структур, в том числе юридическое и научно-экспертное управление парламента, а также Совет Европы высказали замечания к законопроекту.
"Мы обеспокоены тем, что большинство в Верховной Раде сейчас хочет наспех принять этот закон и не очень обращает внимание на последствия. Мы хотели предостеречь от этого. Надеемся, что к нам прислушаются и в конце концов учтут мнение и Совета Европы, и Венецианской комиссии, и Главного научно-экспертного управления ВР, которое почти отклонило проект закона в предыдущей редакции. Над этим законом нужно еще тщательно работать, вносить поправки. А главное – прислушаться к мнению киевлян, общины Киева", – сказал Корж.
18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".
В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.
В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.