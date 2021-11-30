Гетманцев рассказал, обсуждается ли назначение Тищенко на пост главы КГГА

Гетманцев сказал, что ему лично "жаль отпускать такого нардепа", как Тищенко на другую работу Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно Николая Тищенко – я считаю, что не все еще сделано им на той ниве, где он работает сейчас. Мне лично очень жаль отпускать такого народного депутата на другую работу", – сказал Гетманцев, отметив, что это "только его личное мнение". Сам Тищенко не подтверждал и не опровергал информацию о его назначении в КГГА.

По информации Гетманцева, вопрос о кандидатах на должность главы КГГА пока не рассматривается и не обсуждается.

"И это правильно, потому что рано обсуждать какие-либо вопросы по этому поводу пока не проголосован закон. У меня есть сомнения, что он будет проголосован на этой неделе, я не исключаю, что он будет проголосован на последней пленарной неделе этого года", – добавил нардеп.

Он сказал, что "в целом поддерживает" инициативу и считает правильным разделение должностей мэра и главы КГГА.