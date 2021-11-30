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ПОЛИТИКА

Гетманцев рассказал, обсуждается ли назначение Тищенко на пост главы КГГА

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Гетманцев сказал, что ему лично "жаль отпускать такого нардепа", как Тищенко на другую работу
Гетманцев сказал, что ему лично "жаль отпускать такого нардепа", как Тищенко на другую работу
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 29 ноября на брифинге после заседания фракции прокомментировал сообщения о том, что его коллегу по фракции Николая Тищенко могут назначить главой Киевской городской государственной администрации в случае принятия закона о столице.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Относительно Николая Тищенко – я считаю, что не все еще сделано им на той ниве, где он работает сейчас. Мне лично очень жаль отпускать такого народного депутата на другую работу", – сказал Гетманцев, отметив, что это "только его личное мнение". Сам Тищенко не подтверждал и не опровергал информацию о его назначении в КГГА.

По информации Гетманцева, вопрос о кандидатах на должность главы КГГА пока не рассматривается и не обсуждается.

"И это правильно, потому что рано обсуждать какие-либо вопросы по этому поводу пока не проголосован закон. У меня есть сомнения, что он будет проголосован на этой неделе, я не исключаю, что он будет проголосован на последней пленарной неделе этого года", – добавил нардеп.

Он сказал, что "в целом поддерживает" инициативу и считает правильным разделение должностей мэра и главы КГГА. 

Контекст:

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, пишет "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Виталий Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, КГГА, законопроект, Николай Тищенко, Даниил Гетманцев, назначение
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