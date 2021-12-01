Массовые обыски в КГГА обходят департамент, главу которого назначили после совета Ермака – Bihus.info

Журналисты отметили, что за последние полгода в департаментах, управлениях и коммунальных предприятиях прошло не менее 70 обысков и Кличко называл происходящее "атакой на КГГА и на него лично со стороны Офиса президента".
Bihus.info получил от Киевской горгосадминистрации ответ на запрос об обысках и увидел, что именно в департаменте городского благоустройства КГГА таких следственных действий не проводили.
"Этот департамент контролирует законность установления сооружений торгового, бытового, социально-культурного или любого другого назначения. В частности, [...] в департаменте благоустройства могут останавливать самовольные работы и предъявлять предписания с требованием сноса объектов, установленных без разрешительных документов или с нарушениями. Традиционно он считался структурой с высокими коррупционными возможностями, на что, к слову, обращал внимание и сам Андрей Ермак", – пишут журналисты.
О назначении Алексея Кулебы в ноябре 2019 года главой этого департамента Кличко рассказал Bihus.info.
"Это моя была просьба. В разговоре с Ермаком он сказал, что там были замечания и благоустройство – коррумпированная составляющая, то есть коррумпированный... Я говорю: "Хорошо, я готов. Если вы мне можете предоставить человека, я готов поставить человека, но максимально эффективного". Никаких политических обязательств не было, ничего. Через некоторое время Ермак дал мне – "посмотри этого человека", – объяснил мэр.
Журналисты отметили, что Кулеба уже занимает должность первого заместителя председателя КГГА по осуществлению полномочий самоуправления. Он направляет, контролирует и координирует деятельность в том числе департамента городского благоустройства.
В этом году правоохранители неоднократно приходили с обысками к киевским госструктурам. В частности, в период с 11-го по 12 мая обыски проводились в "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", а также в КГГА – департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.
12 мая правоохранители обыскивали дом близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.
В августе обыски прошли в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА из-за хищения денег на строительстве Подольского моста.
Кличко связывал обыски с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг связь обысков с политикой.
4 октября Государственное бюро расследований сообщило, что коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 млрд грн.