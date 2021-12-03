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КИЕВ

Кличко назвал стоимость проезда в общественном транспорте Киева после отопительного сезона

Кличко: Для киевлян цена проезда в общественном транспорте столицы составит 12 грн
Кличко: Для киевлян цена проезда в общественном транспорте столицы составит 12 грн
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте столицы после окончания отопительного сезона. Об этом Кличко рассказал 2 декабря в эфире телеканала "Київ".

"Внимание, для киевлян рассматривается цена 12 грн, если покупать с использованием "Карты киевлянина"… Если люди покупают проездной на большое количество поездок, то он будет стоить 14 грн. Если человек решил один раз проехать, турист это – мы можем рассматривать эту цену до 20 грн. Но это решение мы будем принимать только после обсуждений, презентаций, обоснования… И до конца отопительного сезона повышения цены на проезд не будет происходить", – отметил Кличко.

При этом он пообещал, что власти сохранят льготы для незащищенных слоев населения, в частности право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

Контекст:

С 14 июля 2018 года в Киеве действуют тарифы, согласно которым проезд практически во всех видах общественного транспорта (городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро) стоит 8 грн. Стоимость проезда в метро варьируется от 6,5 до 8 грн при использовании многоразовой пластиковой карты Kyiv Smart Card. 

16 ноября 2021-го заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник сообщил, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет составлять 20 грн при покупке разового билета, а в случае использования "Карты киевлянина" – 12 грн.

Кличко 17 ноября сообщил, что проезд в транспорте в Киеве не подорожает до конца отопительного сезона. В то же время он пояснил, что коммунальные предприятия столицы поднимают вопрос о пересмотре тарифов из-за повышения себестоимости энергоносителей. По словам Кличко, городские власти смогут и дальше дотировать коммунальный транспорт, если правительство компенсирует разницу в тарифах на горячую воду и отопление.

Кличко анонсировал, что Киевсовет на заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении 500 млн грн дотации "Киевпасстрансу" и "Киевскому метрополитену" на тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы, сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации 2 декабря.  

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, метро, льготы, тарифы, туристы, автобус, троллейбус, билеты, проезд, покупки, цена, трамвай, метрополитен, мэр
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