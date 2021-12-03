Кличко назвал стоимость проезда в общественном транспорте Киева после отопительного сезона

"Внимание, для киевлян рассматривается цена 12 грн, если покупать с использованием "Карты киевлянина"… Если люди покупают проездной на большое количество поездок, то он будет стоить 14 грн. Если человек решил один раз проехать, турист это – мы можем рассматривать эту цену до 20 грн. Но это решение мы будем принимать только после обсуждений, презентаций, обоснования… И до конца отопительного сезона повышения цены на проезд не будет происходить", – отметил Кличко.

При этом он пообещал, что власти сохранят льготы для незащищенных слоев населения, в частности право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.