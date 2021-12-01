ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кличко: Ключевая задача для безопасности нашей страны – объединить усилия, выслушивать мнения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: И снова, как и при Януковиче, видим наступление на свободу слова. Видим неприятие какой-либо критики
Виталий Кличко: И снова, как и при Януковиче, видим наступление на свободу слова. Видим неприятие какой-либо критики
Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Украине для обеспечения безопасности нужно объединить усилия, обмениваться мнениями и не повторять ошибок восьмилетней давности, заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко на Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Нам нужен честный разговор с обществом о вызовах перед нашей страной – бедность, энергетическая зависимость, пандемия, российская агрессия. Ключевая задача для безопасности нашей страны – объединить усилия, выслушивать мнения. Потому что каждая ошибка будет очень дорого стоить стране. Ключевой вызов, который сегодня есть, – безопасность. Особенно сейчас, когда у границ Украины 90 тысяч военных РФ. Чего они ждут, можно догадаться. И еще одно важное направление для развития безопасности – развитие общин. Ведь от успеха общин зависит успех страны. А самый лучший ответ нашим восточным соседям – быть успешной европейской страной", – заявил он.

Кличко считает, что тенденция к сворачиванию полномочий местного самоуправления является угрожающей.

"Я и мои коллеги по АГУ (Ассоциации городов Украины. – "ГОРДОН") убеждены, что сейчас крайне сложные времена для местного самоуправления. Сегодня мы видим попытку свернуть процессы децентрализации и ограничить полномочия местного самоуправления. Проект изменений Конституции, предложенный властной командой, предусматривает право парламента и президента передавать полномочия местного самоуправления префектам, назначенным президентом. Префекты получают возможности останавливать выполнение решений местного самоуправления. А у президента есть возможность останавливать деятельность местных советов, избранных жителями общины. Речь идет о попытке вновь построить жесткую вертикаль власти. И снова, как и при [беглом экс-президенте Викторе] Януковиче, видим наступление на свободу слова. Видим неприятие какой-либо критики. Мы помним те времена в 2013–2014-м, но ничем хорошим это не закончилось", – подчеркнул глава партии УДАР.

Он поблагодарил международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину в условиях российской агрессии.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, УДАР, самоуправление, агрессия, децентрализация, свобода слова, российская агрессия, префекты, безопасность, власть, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто, прикрыв рукой живот
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто, прикрыв рукой живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (472573)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (247237)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (170654)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (117009)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (76923)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (73667)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53187)
8
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (42282)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS