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Видео: Open Ukraine / YouTube

На Киевском форуме по безопасности обсудят, как защитить Украину от агрессии РФ. Трансляция

 
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1 декабря начал работу Киевский форум по безопасности, который проводит фонд Арсения Яценюка "Открой Украину". Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Open Ukraine.

Форум посвящен 30-летию независимости Украины и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и незыблемость границ Украины. Главными для форума станут вопросы: как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства, отметили в анонсе мероприятия.

К форуму обратятся академик Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года, и академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специальный гость форума – европейский и польский политический деятель, президент Европейской Народной партии Дональд Туск. Именно Польша стала первым государством мира, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Среди почетных иностранных ораторов – заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Марси Каптур, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, всемирно известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. 

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, Польша, Виктория Нуланд, трансляция, Тимоти Снайдер, Игорь Юхновский, Киевский форум по безопасности
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