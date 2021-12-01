На Киевском форуме по безопасности обсудят, как защитить Украину от агрессии РФ. Трансляция

Видео: Open Ukraine / YouTube

Форум посвящен 30-летию независимости Украины и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и незыблемость границ Украины. Главными для форума станут вопросы: как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства, отметили в анонсе мероприятия.

К форуму обратятся академик Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года, и академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специальный гость форума – европейский и польский политический деятель, президент Европейской Народной партии Дональд Туск. Именно Польша стала первым государством мира, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Среди почетных иностранных ораторов – заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Марси Каптур, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, всемирно известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.