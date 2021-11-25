Годовщина референдума о независимости и российские войска у границ. 1 декабря пройдет Киевский форум по безопасности

На форуме выступят политики, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты Фото: ksf.openukraine.org

В этот раз форум будет посвящен 30-летию независимости Украины и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и незыблемость границ Украины.

"Россия снова наращивает военные силы на границах нашего государства. Кремль заблокировал переговорный процесс по мирному урегулированию. Растет количество покушений и провокаций против украинских военных. Главными для форума станут вопросы, обращенные к национальным политикам и всей стране: как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства?" – говорится в анонсе мероприятия.

Эти вопросы обсудят участники форума – политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты.

На форуме выступят академик Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года, и академик Владимир Горбулин, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Специальный гость форума – европейский и польский политик, президент европейской Народной партии Дональд Туск. Именно Польша стала первым государством мира, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Среди почетных иностранных ораторов – заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сопредседательница группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Марси Каптур, президент и главный исполнительный директор Национального фонда США в поддержку демократии Дэймон Уилсон, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, всемирно известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.