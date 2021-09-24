Во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума по безопасности. Трансляция

Видео: Open Ukraine / YouTube

Во встрече примут участие 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины. С ними пообщаются помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005–2009 годах и координатор санкционной политики в администрации президента Барака Обамы Дэниел Фрид; помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000–2004 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998–2000 годах Стивен Пайфер; министр образования Украины в 2016–2019 годах Лилия Гриневич; директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович; соучредители холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук и Андрей Худо и другие. Также состоится презентация документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла".