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ПОЛИТИКА

24–25 сентября во Львове состоится молодежная встреча Киевского форума по безопасности

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Молодежная встреча форума состоится во Львове
Молодежная встреча форума состоится во Львове
Фото: depositphotos.com

24–25 сентября во Львове состоится первая молодежная встреча Киевского форума по безопасности "Запад – Восток, Север – Юг". Об этом сообщила пресс-служба форума.

"Киевский форум по безопасности, основанный Фондом [премьер-министра Украины в 2014–2016 годах] Арсения Яценюка "Открой Украину" наряду со своей главной деятельностью как ведущей международной платформы Украины по обсуждению проблем войны и мира начинает новую инициативу – молодежные встречи о развитии и безопасности Украины, которые пройдут в различных регионах нашей страны. "Запад – Восток, Север – Юг" – под таким названием, которое не только символически объединяет разные части нашей страны, но и содержит ссылки на традиционный знак НАТО – "розу ветров", Киевский форум собирает молодых активистов, чтобы вместе с известными украинскими и мировыми политиками, дипломатами и экспертами обсуждать актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины", – говорится в сообщении.

Во встрече во Львове примут участие 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины. С ними пообщаются:

  • помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005–2009 годах и координатор санкционной политики в администрации президента Барака Обамы Дэниел Фрид;
  • помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000–2004 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер;
  • посол Канады в Украине Лариса Галадза;
  • посол Германии в Украине Анка Фельдгузен;
  • посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг;
  • временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин;
  • директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Также среди приглашенных выступающих – министр образования Украины в 2016–2019 годах Лилия Гриневич; народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, историк и журналист Александр Зинченко, директор Львовской бизнес-школы Украинского католического университета София Опацкая, соучредители холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук и Андрей Худо.

Инициатор мероприятия – глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, модератор – директор форума, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году Даниил Лубкивский.

"В рамках молодежной встречи КБФ во Львове состоится презентация документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла", посвященного 30-летию восстановления независимости нашего государства", – говорится в сообщении.

Фото: ksf.openukraine.org
Фото: ksf.openukraine.org

Мероприятие будет транслироваться на странице в Facebook и на YouTube-канале фонда Open Ukraine.

Теги: Львов, Арсений Яценюк, Стивен Пайфер, Лилия Гриневич, Даниил Лубкивский, молодежь, Дэниел Фрид, Лариса Галадза, Анка Фельдгузен, Кристина Квин, Киевский форум по безопасности
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