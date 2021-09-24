Связи США и Украины сейчас крепче, чем когда-либо прежде – Квин

Она напомнила, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Белом доме.

"Рада сообщить, что связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо прежде. И президент Байден, и президент Зеленский привержены прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции. Впереди много работы, но мы будем работать вместе, используя такие инструменты, как комиссия по стратегическому партнерству и новое рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США, чтобы укрепить наши отношения еще больше", – сказала дипломат.

Квин сообщила, что заседание комиссии состоится осенью в Вашингтоне.

"Мы утвердим новый устав и наметим курс на будущее сотрудничество. Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие российской агрессии, борьба с коррупцией, содействие безопасности в Черном море, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность. Эти вопросы важны для обеих наших стран, и мы рады считать Украину ключевым партнером в защите наших общих интересов", - сказала она.