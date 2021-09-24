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Связи США и Украины сейчас крепче, чем когда-либо прежде – Квин

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Квин: США рады считать Украину ключевым партнером в защите наших общих интересов
Квин: США рады считать Украину ключевым партнером в защите наших общих интересов
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Сейчас отношения США и Украины крепче, чем когда-либо прежде. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время обращения к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад – Восток, Север – Юг", которая проходит 24 сентября во Львове, трансляция ведется на YouTube-канале Open Ukraine.

Она напомнила, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Белом доме.

"Рада сообщить, что связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо прежде. И президент Байден, и президент Зеленский привержены прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции. Впереди много работы, но мы будем работать вместе, используя такие инструменты, как комиссия по стратегическому партнерству и новое рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США, чтобы укрепить наши отношения еще больше", – сказала дипломат.

Квин сообщила, что заседание комиссии состоится осенью в Вашингтоне.

"Мы утвердим новый устав и наметим курс на будущее сотрудничество. Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие российской агрессии, борьба с коррупцией, содействие безопасности в Черном море, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность. Эти вопросы важны для обеих наших стран, и мы рады считать Украину ключевым партнером в защите наших общих интересов", - сказала она.

Контекст:

В начале сентября Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, посольство США, Владимир Зеленский, встреча, Кристина Квин, Киевский форум по безопасности
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