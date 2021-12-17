В Киеве управление образования хотело закупить для посыпания дорог соль с ионами серебра

"На такую закупку управление образования Дарницкого района Киева планирует потратить 199 999 грн. И это в то время, когда другие управления образования покупали техническую соль для посыпания дорог по 2-3 грн/кг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из предпринимателей в системе Prozorro направил заказчику требование, чтобы тот внес изменения в документацию.

“Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2,7 до 3,5 грн за 1 кг и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной”, – написал он.

Управление образования отказалось отменять тендер. Чиновники опубликовали свой ответ возмущенному предпринимателю.

"Подтверждаем, что указанное в объявлении количество товара мы должны приобрести именно с указанными в объявлении характеристиками", – говорится в ответе.

Пока торги на закупку соли "с ионами серебра" отменили, сообщили в РroZorro. Там также добавили, что о тендере Дарницкого управления образования уже доложили мэру Киева Виталию Кличко.