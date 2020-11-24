Фирма жены нардепа Семинского стала основным поставщиком масел для государственной "Укрпошти" – СМИ

Согласно данным единого реестра Министерства юстиции, 34% ООО "КСМ-Трейд" принадлежит Татьяне Бушай – жене народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, пишет "Главком".

По информации издания, это крупнейший контракт на масла и смазочную продукцию "Укрпошти" в 2020 году Фото: np.pl.ua

17 ноября компания "КСМ-Трейд", которая принадлежит жене народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, победила в крупнейшем с начала года тендере государственной компании "Укрпошта" на поставку моторных масел. С компанией подписано намерение о заключении контракта на 29 270 литров моторных и трансмиссионных масел общей стоимостью 1,53 млн грн, пишет "Главком" со ссылкой на данные системы ProZorro.

По информации издания, это крупнейший контракт на масла и смазочную продукцию "Укрпошти" в 2020 году.

Журналисты выяснили, что в октябре компания жены Семинского также стала крупнейшим поставщиком масел для государственного предприятия "Дунайское пароходство", она получила контракт на 1,24 млн грн.

Издание отмечает, что 34% ООО "КСМ-Трейд" принадлежат Татьяне Бушай, она же указана конечным бенефициарным собственником компании – такие данные авторы публикации получили из реестра юридических лиц и декларации Семинского за 2019 год.

"В 2019 году ООО "КСМ-Трейд" получило чистую прибыль 11,4 млн грн. Общая выручка составила 336 млн грн, существенная доля от которой пришлась на госзаказ. За девять месяцев 2020 года чистая прибыль выросла до 16,2 млн грн, в том числе благодаря активизации на гостендерах", – пишет портал.