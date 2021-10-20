Всемирный банк выделит $39 млн на прокладку трамвайной линии до станции метро "Дворец спорта" в Киеве

Начать строительство трамвайной линии могут в следующем году Фото: depositphotos.com

Трамвайная линия будет пролегать от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что эти деньги "разморозят один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице".

"[Проект] позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро "Вокзальная", которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла. К реализации этого решения Киев шел годами", – подчеркнул министр.

Если местные власти будут работать "эффективно и системно", строительство новой линии начнут в следующем году, надеется Кубраков. Министерство перечислило такие преимущества проекта:

создание альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;

уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;

уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение заторов;

реконструкция улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;

запуск нового экологического транспорта и снижение уровня загрязнения воздуха в центре Киева.

ВБ предоставит кредит в рамках соглашения с Украиной по развитию городского общественного транспорта. Киевская городская государственная администрация сейчас завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта, заключили чиновники.