Украина рассчитывает на кредиты Всемирного банка на $1–2 млрд в год – Шмыгаль

"Всемирный банк сегодня – второй инвестор Украины, который открыл для Украины $13 млрд кредитов, $10 млрд из которых выбраны, и у нас есть амбиция получать от $1 млрд до $2 млрд в следующие годы", – сказал глава правительства.

Он отметил, что "буквально две недели назад" Украина подписала с Всемирным банком два соглашения на $400 млн.

Шмыгаль также отметил, что Украина сотрудничает с Европейским банком, Европейским банком реконструкции и развития.