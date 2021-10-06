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Если бы накопительную пенсионную систему ввели в Украине 15 лет назад, в экономике накопилось бы до $50 млрд – Шмыгаль

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Шмыгаль: Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню экономических преступлений против Украины
Шмыгаль: Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню экономических преступлений против Украины
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью LB.ua, которое вышло 5 октября, объяснил свое высказывание о том, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии.

читал лекцию в университете "Львовская политехника" и сказал, что через 15 лет мы с вами получать пенсию не будем. Не потому, что наши дети не захотят ее нам платить, а потому что бизнес не сможет выдерживать бремя, которое вдвое больше, чем сейчас. На одного работника будет два пенсионера. Это прогнозы того, как развивается наша экономика. Объективные", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что считает единственным цивилизованным выходом из ситуации и способом получать достойные пенсии введение второго уровня накопительной пенсионной системы.

"Это, в принципе, очень важный момент развития нашего государства. Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню экономических преступлений против Украины. Если бы ее ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных от $40 до $50 млрд, которые инвестировались бы в нашу экономику. Посчитайте, $90 млрд долга... Если бы мы сейчас имели внутренних накоплений $50 млрд... Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это вообще другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодняшний день это расчетно вдвое большая пенсия, чем та, которая существует сейчас. То есть это то, что мы должны сделать, чтобы через 10–15 лет иметь достойную пенсию. Это неотвратимо", – добавил он. 

Премьер рассказал, что по этому вопросу идет "непростая дискуссия" с парламентом и Минфином. 

По его словам, для начального этапа введения системы рассматривается модель "1+1", когда 1% платит работодатель и 1% – работник. 

"Для первого года – да. Для начала. Я настаивал на модели "2+2", это была первоначальная идея. Мы смотрели, как начинала Грузия, у них модель "2+2" работает. Но начинали они с "1+1". Это не дало значительных накоплений, но дало доверие и привыкание людей к модели. На сегодня – за три года – Грузия накопила $300 млн. Это очень хороший показатель. Если мы будем двигаться по этой модели и с 2023 года начнем ее реализацию на практике, это будет большой прорыв", – добавил премьер. 

Министр финансов Украины Сергей Марченко в августе говорил, что модель запуска накопительного уровня еще обсуждается, возможен вариант, при котором 1% будет инвестироваться из единого социального взноса, еще 1% – за счет другого источника.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

Сейчас в Украине действует солидарная система пенсионного страхования. Экономист Дмитрий Боярчук украинскую солидарную систему в статье для Forbes Ukraine, вышедшей 13 сентября, называл банкротом.

Марченко сравнивает эту систему с финансовой пирамидой. 

"Солидарная пенсионная система работает так: отчисления из вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам. Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работающих, которые платят ЕСВ. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях", – заявлял он 26 августа. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, пенсии, Пенсионный фонд, страхование, деньги, пенсионеры, пенсия, Денис Шмыгаль
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