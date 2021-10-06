Если бы накопительную пенсионную систему ввели в Украине 15 лет назад, в экономике накопилось бы до $50 млрд – Шмыгаль

"Я читал лекцию в университете "Львовская политехника" и сказал, что через 15 лет мы с вами получать пенсию не будем. Не потому, что наши дети не захотят ее нам платить, а потому что бизнес не сможет выдерживать бремя, которое вдвое больше, чем сейчас. На одного работника будет два пенсионера. Это прогнозы того, как развивается наша экономика. Объективные", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что считает единственным цивилизованным выходом из ситуации и способом получать достойные пенсии введение второго уровня накопительной пенсионной системы.

"Это, в принципе, очень важный момент развития нашего государства. Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню экономических преступлений против Украины. Если бы ее ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных от $40 до $50 млрд, которые инвестировались бы в нашу экономику. Посчитайте, $90 млрд долга... Если бы мы сейчас имели внутренних накоплений $50 млрд... Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это вообще другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодняшний день это расчетно вдвое большая пенсия, чем та, которая существует сейчас. То есть это то, что мы должны сделать, чтобы через 10–15 лет иметь достойную пенсию. Это неотвратимо", – добавил он.

Премьер рассказал, что по этому вопросу идет "непростая дискуссия" с парламентом и Минфином.

По его словам, для начального этапа введения системы рассматривается модель "1+1", когда 1% платит работодатель и 1% – работник.

"Для первого года – да. Для начала. Я настаивал на модели "2+2", это была первоначальная идея. Мы смотрели, как начинала Грузия, у них модель "2+2" работает. Но начинали они с "1+1". Это не дало значительных накоплений, но дало доверие и привыкание людей к модели. На сегодня – за три года – Грузия накопила $300 млн. Это очень хороший показатель. Если мы будем двигаться по этой модели и с 2023 года начнем ее реализацию на практике, это будет большой прорыв", – добавил премьер.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в августе говорил, что модель запуска накопительного уровня еще обсуждается, возможен вариант, при котором 1% будет инвестироваться из единого социального взноса, еще 1% – за счет другого источника.