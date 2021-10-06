Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 грн – Шмыгаль

Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

По словам Шмыгаля, правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда на 18 млрд грн, это позволяет провести запланированное повышение пенсии.

"Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана повышения социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить регулярно", – сказал премьер.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.