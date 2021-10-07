Украина развивается быстрее, чем партнеры успевают осознать и понять – Шмыгаль

"Украина сегодня очень быстро трансформируется, и не всегда, кстати, партнеры успевают осознать и понять, насколько быстрые шаги делает наше государство в части от борьбы с коррупцией до цифровизации, до внедрения новых технологий, до борьбы с экономическими преступлениями", – сказал глава правительства.

Он рассказал о результатах опроса, готово ли общество к быстрым изменениям.

"Часть готова, часть – нет, но, конечно, нужна очень большая и высокой интенсивности коммуникация с партнерами, с бизнесом, между нами всеми, для того чтобы мы понимали и координированно двигались вперед", – объяснил Шмыгаль.