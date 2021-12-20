Во Франции шести детям ошибочно ввели двойную дозу вакцины от коронавируса

В центре вакцинации, который начал работу только 15 декабря, объяснили произошедшее ошибкой. Детям в возрасте от пяти до 11 лет полагается вводить 10 микрограмм вещества, а некоторым ввели по 20 мкг.

По данным агентства, обнаружив ошибку, врач немедленно связался с родителями и поставил их в известность о случившемся.

Местные власти утверждают, что дальнейшее наблюдение за вакцинированными показало, что у пяти детей побочных эффектов не было, а у одного ребенка зафиксированы усталость и боль.