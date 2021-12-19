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Pfizer заявила, что две дозы ее COVID-вакцины для детей до пяти лет недостаточно эффективны

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Канада, Израиль и США уже разрешили вакцины Pfizer для детей от пяти лет
Канада, Израиль и США уже разрешили вакцины Pfizer для детей от пяти лет
Фото: EPA

Испытания вакцины компании Pfizer от коронавируса среди детей в возрасте от двух до пяти лет показали, что две дозы препарата не обеспечивают ожидаемого иммунитета. Об это говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 17 декабря.

"По сравнению с группой от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", – говорится в заявлении.

Компания тестировала применение для детей младше пяти лет дозы в три микрограмма – 10-ю часть дозы для взрослых.

Теперь ученые будут исследовать эффективность третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет. В случае успешных испытаний компания планирует подать заявку на разрешение экстренного применения препарата для детей этой возрастной группы в первой половине 2022 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мае в США разрешили использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет. Также прививать этим препаратом детей от пяти лет разрешили Канада и Израиль.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Детям от 12 до 18 лет делают прививки препаратом от Pfizer/BioNTech.

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer
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