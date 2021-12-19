Pfizer заявила, что две дозы ее COVID-вакцины для детей до пяти лет недостаточно эффективны

Канада, Израиль и США уже разрешили вакцины Pfizer для детей от пяти лет Фото: EPA

"По сравнению с группой от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", – говорится в заявлении.

Компания тестировала применение для детей младше пяти лет дозы в три микрограмма – 10-ю часть дозы для взрослых.

Теперь ученые будут исследовать эффективность третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет. В случае успешных испытаний компания планирует подать заявку на разрешение экстренного применения препарата для детей этой возрастной группы в первой половине 2022 года.